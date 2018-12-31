﻿ Гаспарян: клоунада - часть политики, это доказывают Трамп и Жириновский, Mixnews.lv

Гаспарян: клоунада - часть политики, это доказывают Трамп и Жириновский (14)

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Эксклюзив | 31 декабря 2018 года, 14:57

У политика и артиста очень много общего, заявил в интервью радио Baltkom российский журналист, музыкальный критик и публицист Артур Гаспарян. В качестве примера он отметил игру на публику, красивые театральные позы и паузы, которые прописаны в учебниках по сценическому искусству и по его словам, является частью политической клоунады.

"Политик, безусловно, отчасти артист. Так как это публичное медийное лицо, то артистическое начало там присутствует. Мы это наблюдаем сплошь и рядом, начиная от прекрасного Дональда Трампа, заканчивая менее прекрасным, но тоже очень вульгарным Владимиром Жириновским. Есть политики, которые больше артисты, есть, которые меньше. Политическая клоунада – часть политического процесса. Политика является комическим зрелищем, заслуживающим едкую сатиру Михаила Зощенко или Михаила Булгакова", - сказал Гаспарян.

Он добавил, что раньше знаменитости в своих действиях были свободнее.

"Сейчас выходит сухой из всех передряг только Ксения Собчак, которая может себе позволить появиться везде и ничего ей за это не бывает. Раньше люди формировали свои взгляды совершенно свободно – все думали, что свобода пришла всерьез и надолго, а потом пришел представитель КГБ и сказал: "Нет, это я пришел к вам всерьез и надолго". Тогда над этой фразой все посмеялись, но оказалось, что в шутке есть большая доля правды. Со свободой быстро расправились", - заключил Гаспарян.

Комментарии 14
Алекс1 час назад
Ну разве клоун может сказать такую фразу,относящуюся и к латышам
-странная нация -украинцы,Молятся на ЕС,работают на евреев, умереть хотят за американцев,а виноваты во всем русские.
Да и трамп совсем не клоун,решив воевать с еврейской мафмей в США.
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Жириновский,1 час назад
не в пример многим солидным политикам, делает прогнозы ,которые сбываются на 100% .Так что внешность и поведение могут быть очень обманчивыми,а Трамп в большей степени несамостоятельный позер ,а не человек слова и дела.
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Alex1 час назад
Скорей политика превратилась в клоунаду...Вот латвийская "политика" - пигмеи-партейки делят страну ,пардон портфели.Шавки так перецапались ,что никто не знает что это за цЫрк.Но "слона" не пущают,самим мало.И президент-страус,так и живём в этом западном цЫрке ,под названием ДЕРЬМОкратия...
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