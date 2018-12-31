﻿ Гаспарян: клоунада - часть политики, это доказывают Трамп и Жириновский, Mixnews.lv

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У политика и артиста очень много общего, заявил в интервью радио Baltkom российский журналист, музыкальный критик и публицист Артур Гаспарян. В качестве примера он отметил игру на публику, красивые театральные позы и паузы, которые прописаны в учебниках по сценическому искусству и по его словам, является частью политической клоунады.

"Политик, безусловно, отчасти артист. Так как это публичное медийное лицо, то артистическое начало там присутствует. Мы это наблюдаем сплошь и рядом, начиная от прекрасного Дональда Трампа, заканчивая менее прекрасным, но тоже очень вульгарным Владимиром Жириновским. Есть политики, которые больше артисты, есть, которые меньше. Политическая клоунада – часть политического процесса. Политика является комическим зрелищем, заслуживающим едкую сатиру Михаила Зощенко или Михаила Булгакова", - сказал Гаспарян.

Он добавил, что раньше знаменитости в своих действиях были свободнее.

"Сейчас выходит сухой из всех передряг только Ксения Собчак, которая может себе позволить появиться везде и ничего ей за это не бывает. Раньше люди формировали свои взгляды совершенно свободно – все думали, что свобода пришла всерьез и надолго, а потом пришел представитель КГБ и сказал: "Нет, это я пришел к вам всерьез и надолго". Тогда над этой фразой все посмеялись, но оказалось, что в шутке есть большая доля правды. Со свободой быстро расправились", - заключил Гаспарян.