﻿ Siltumserviss Rīga: если жара в квартирах, звоните, отреагируем оперативно!, Mixnews.lv

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Если жители Риги чувствуют, что слишком сильно включено отопление и в жилых помещениях чересчур тепло, то следует обязательно звонить в диспетчерскую Siltumserviss Rīga. Сотрудники компании оперативно устранят проблемы. Об этом в эфире радио Baltkom заверили представители Игорь Ерохин, Сергей Биталс и Александр Попов.

Рижане в соцсетях стали жаловаться на то, что отопление включено чересчур, мол очень душно и постоянно приходится открывать окна, а спать в такой жре вообще невозможно. Люди опасаются, что потом им придется оплачивать огромные счета за отопление, хотя зима еще толком и не началась.

Сотрудники компании призвали звонить и сообщать о таких случаях, чтобы их можно было оперативно устранить.

"Такая ситуация будет моментально решена, потому что система позволяет быстро среагировать на такие жалобы. Мы подключаем компьютер и дистанционно уберем отопление в конкретном доме и посмотрим, что с ним будет. Снизим параметры и не будет никаких сложностей. Оператор оперативно отреагирует на такую информацию, главное назвать адрес", - заверил Игорь Ерохин.

Скриншот из соцсетей