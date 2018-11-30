﻿ "Путинская Россия - агрессор!" Латвийская активистка поддержала Украину, Mixnews.lv

"Путинская Россия - агрессор!" Латвийская активистка поддержала Украину (96)

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Эксклюзив | 30 ноября 2018 года, 16:49

"Путинская Россия" является агрессором, об этом в своем микроблоге Twitter написала юрист и представитель общества "Демократические патриоты" Иева Бранте, комментируя обострение ситуации вокруг Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Я осуждаю Кремль. Осуждаю путинскую Россию. Считаю, что соседняя страна является агрессором. Я за Украину. Я с Украиной", - написала активистка.

Напомним, официальная Латвия осуждает агрессивные действия России в Черном и Азовском морях, призывает Россию прекратить блокаду движения кораблей и гарантировать беспрепятственное судоходство.

Латвия выражает поддержку территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ и призывает международное сообщество ответить на агрессивные действия России твердыми и последовательными действиями, говорится в заявлении МИД.

Латвия пристально следит за развитием ситуации с инцидентом в Керченском проливе и обеспокоена агрессией России. Об этом в эфире радио Baltkom сказала член парламентской комиссии по иностранным делам, старший советник по вопросам борьбы с коррупцией в Программе развития ООН на Украине, а также бывший председатель Совета общества за открытость Delna Инесе Войка.

Как сообщалось, в Керченском проливе в воскресенье произошел инцидент между Россией и Украиной. Украина обвиняет Россию в том, что российский пограничный корабль атаковал буксир военно-морских сил Украины, который в сопровождении двух бронированных катеров направлялся из Одессы в порт Мариуполя на Азовском море через Керченский пролив. Российский пограничный корабль открыл огонь, ранив несколько украинских моряков.

Россия со своей стороны заявляет, что украинские корабли незаконно вошли в ее территориальные воды и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования остановиться, поэтому пограничникам пришлось открыть огонь.

Фото: соцсети, Mixnews

Комментарии 96
....2 часа назад
:)))) далеко прорвались? Троим очко прострелили... Один дебила врубил - переводчик ему нужен с русского на укропский... Херои сраные. Хероям сало!
4
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Люблю наших патриотов2 часа назад
Демократических и всех остальных. До всего им есть дело, там где фигурирует слово Россия. Только вот до Латвии руки не доходят.
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Patriot2 часа назад
Atkal tas homoseksuàlists ar 35 nikiem, kam ká izràdìjàs patìk vèrot kà citi curà, raksta zem svesiem nikiem.
13
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