﻿ "Путинская Россия - агрессор!" Латвийская активистка поддержала Украину, Mixnews.lv

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"Путинская Россия" является агрессором, об этом в своем микроблоге Twitter написала юрист и представитель общества "Демократические патриоты" Иева Бранте, комментируя обострение ситуации вокруг Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Я осуждаю Кремль. Осуждаю путинскую Россию. Считаю, что соседняя страна является агрессором. Я за Украину. Я с Украиной", - написала активистка.

Es nosodu Kremli. Nosodu Putinisko Krieviju.

Uzskatu, ka mūsu kaimiņvalsts ir agresors.

Esmu par Ukrainu. Esmu ar Ukrainu.

Україна, я з Тобою! pic.twitter.com/qVlWxfFXLK — Ieva Brante (@ibrante) 30 ноября 2018 г.

Напомним, официальная Латвия осуждает агрессивные действия России в Черном и Азовском морях, призывает Россию прекратить блокаду движения кораблей и гарантировать беспрепятственное судоходство.

Латвия выражает поддержку территориальной целостности Украины и неприкосновенности ее границ и призывает международное сообщество ответить на агрессивные действия России твердыми и последовательными действиями, говорится в заявлении МИД.

Латвия пристально следит за развитием ситуации с инцидентом в Керченском проливе и обеспокоена агрессией России. Об этом в эфире радио Baltkom сказала член парламентской комиссии по иностранным делам, старший советник по вопросам борьбы с коррупцией в Программе развития ООН на Украине, а также бывший председатель Совета общества за открытость Delna Инесе Войка.

Как сообщалось, в Керченском проливе в воскресенье произошел инцидент между Россией и Украиной. Украина обвиняет Россию в том, что российский пограничный корабль атаковал буксир военно-морских сил Украины, который в сопровождении двух бронированных катеров направлялся из Одессы в порт Мариуполя на Азовском море через Керченский пролив. Российский пограничный корабль открыл огонь, ранив несколько украинских моряков.

Россия со своей стороны заявляет, что украинские корабли незаконно вошли в ее территориальные воды и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования остановиться, поэтому пограничникам пришлось открыть огонь.

Фото: соцсети, Mixnews