﻿ Эксперт: Швеция может вернуть Латвии всех беженцев, Mixnews.lv

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Если в Швеции появится другая правящая партия, то все, кто когда-то прибыл из Латвии искать убежища, будут отправлены назад, в Балтию, заявил в эфире радио Baltkom Директор Института будущего Латвии, публицист Нормунд Гростиньш.

«В таких странах, как Венгрия, Австрия, Германия, куда приезжают беженцы, вопрос с дефицитом рабочей силы не решается. Абсолютное большинство из них приехали жить на пособие. В Швеции, например, так живут более 95%. Недавно в Швеции выделили миллион на курсы по сексуальному образованию беженцев. Чтобы они стали хотя бы более интеллигентными. Им хотят объяснить, как надо заниматься сексом с блондинками, потому что у них в этом плане совсем другая культура», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что беженцы не влияют на ситуацию на рынке труда.

«В Латвии иммигранты не задерживаются. Они сбегают в Швецию. А нам надо понимать, что в парламенте Швеции с каждыми новыми выборами укрепляются позиции партии «Шведких демократов», которые активно выступают против миграции. Если эта партия придет к власти, то все, в том числе сотни латвийских иммигрантов, которые когда-то от нас сбежали, будут высланы на пароме назад в Латвию. Туда, откуда приехали в Швецию. И у нас тогда тоже вопрос с рабочей силой не решится. Наоборот! У нас появятся расходы. Расходы на охрану, на борьбу с преступностью, на то же сексуальное образование. Лучше не пускать к себе», - сказал Гростиньш.

Фото: flickr.com/Dave FREEDOM