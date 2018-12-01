﻿ Режиссер: публикация "мешков ЧК" не расколет латвийское общество, Mixnews.lv

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Публикация документов Комитета госбезопасности ЛССР не принесет бед в латвийские семьи, в этом уверен кинорежиссер, продюсер Гинтс Грубе, недавно представивший свой фильм Lustrum о методах деятельности КГБ и, в частности, о "мешках ЧК". Более того, в интервью радио Baltkom он отметил, что только сейчас общество начнет открыто об этом говорить.

«С открытием мешков ЧК, мы начнем складывать пазл и наконец поймем - кто, где и кем работал. Для КГБ были интересны влиятельные люди того времени. Другие их мало интересовали. Система гораздо сложнее, чем мы думаем. Я думаю, что, публикуя эти картотеки, мы не принесем трагедии в другие семьи. Да, это не будет комфортно для тех людей, чьи имена всплывут. Но наше общество созрело для того, чтобы не обрушиваться с критикой на членов тех семей, чьи родственники были упомянуты в этих карточках. Я не вижу в нашем обществе острых расколов, которые бы повлияли на нас. Мы можем быть благодарны, что это открытие происходит сейчас, на 27 лет позже. У нас есть опыт других стран. После публикации этой информации, в Литве, например, не было никаких суицидов, в ГДР тоже, хотя там были рассекречены сто тысяч агентов КГБ», - сказал режиссер.

Он отметил, что надо понимать, что КГБ – это репрессированная система оккупационного государства.

«Сегодняшней Латвией я очень доволен. Это чудесная страна. Мне нравится здесь жить. Я могу делать, что я хочу. Если сравнить с тем, в каких условии работали кинематографисты того времени… Сегодня можно писать книги о том, о чем хочешь, снимать фильмы на любую тему», - заключил режиссер.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 4 октября, Сейм в окончательном чтении одобрил законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете в этом году. Планируется опубликовать журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, исключенных из органов агентов и резидентов и материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ и другие документы КГБ и его предшественников.

Фото: TV 3 ziņas