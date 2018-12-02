﻿ В Латвии найдены останки солдат Российской империи, Mixnews.lv

В Латвии найдены останки солдат Российской империи (1)
Эксклюзив | 2 декабря 2018 года, 13:43
1 декабря в ходе раскопок в Валгундской волости на Пулеметной горке были найдены останки 10 солдат, погибших во время Первой мировой войны. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщает поисковый отряд "Легенда".
Также во время раскопок были обнаружены боеприпасы, православные кресты и пуговицы. По мнению поисковиков, найденные вещи свидетельствуют о том, что солдаты воевали на стороне Российской империи.
Напомним, что в апреле этого года под Салдусом поисковики нашли останки 145 советских солдат.
Daudzi neźèligi kari ir notikusi uz mùsu zemes, kas ir nogalinájusi mùsu un izpostìjusi mùsu saimniecìbas. Tàpèc loti svarìgi ir mùsu valstij atrasties NATO sastàvà un izvietot seit NATO armijas vienìbas. Tà ir garantija tam, ka seit bùs miers.
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