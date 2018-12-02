﻿ В Латвии найдены останки солдат Российской империи, Mixnews.lv

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В Латвии найдены останки солдат Российской империи (30)

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Эксклюзив | 2 декабря 2018 года, 13:43

1 декабря в ходе раскопок в Валгундской волости на Пулеметной горке были найдены останки 10 солдат, погибших во время Первой мировой войны. Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщает поисковый отряд "Легенда".

Также во время раскопок были обнаружены боеприпасы, православные кресты и пуговицы. По мнению поисковиков, найденные вещи свидетельствуют о том, что солдаты воевали на стороне Российской империи.

Напомним, что в апреле этого года под Салдусом поисковики нашли останки 145 советских солдат.

Комментарии 30
однако3 часа назад
алё, вашингтонская подстилка, у тебя уже башня поехала. Халдеем был халдеем и остался.
3
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ха ха ха3 часа назад
к кому к нам, чудо шароварное?
4
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Кирилл 3 часа назад
Ты урод!
2
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