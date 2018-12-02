﻿ Алексашенко на Baltkom: россиянам удобно отмывать деньги в Латвии, Mixnews.lv

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Экс-заместитель министра финансов России, экономист Сергей Алексашенко считает, что граждане России используют латвийские банки для легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Я думаю, что латвийские банки использовались и используются в отмывании денег из России. Также использовались банки на Кипре, в Испании, Великобритании, США. Просто кто-то с этим начал бороться раньше, а Латвия или Эстония начали чуть позже. Я бы не стал сводить это только к России, потому что криминальные деньги, полученные от занятия проституцией, нелегальной торговли оружием и наркотиками, отмываются так или иначе. Работа финансовой системы во всем мире частично состоит в том, чтобы предоставлять такие услуги. Латвия, в силу близкого расположения и отсутствия языкового барьера, была очень удобным местом для россиян. Многие латвийские банки использовали свое конкурентное преимущество, чтобы предоставлять услуги специфическому кругу клиентов. Я готов поверить, что большинство латвийских банков искусно обходили закон", - отметил он.

Напомним, что третий по объему вкладов латвийский банк ABLV будет ликвидирован согласно решению Европейского центробанка. Проблемы ABLV начались 13 февраля, когда американская сеть по предотвращению финансовых преступлений заявила, что данное кредитное учреждение связано с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. После этого из банка начался отток капитала.