﻿ Актер Баринов о Хрущеве: ум и колоссальное невежество, Mixnews.lv

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Работать над образом Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в биографической кинокартине "В созвездии Стрельца" было невероятно захватывающе. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" рассказал народный артист России Валерий Баринов.

По мнению актера, Хрущев был невежественным советским руководителем, однако, принимал грандиозные решения.

"Хрущева играть было очень интересно. В нем было столько всего: темперамент, очень хитрый мужицкий ум, невежество колоссальное. Если Хрущев не мог чего-то понять, значит этого не должно было существовать — он рассуждал так. Существуют легенды, что он говорил об изменении грамматических норм русского языка, то есть писать так, как слышится. Например, мы слышим «карова» — значит «карова»! Он не понимал этого, но в то же время мог принять фантастические решения. Он прошел через жуткую машину, будучи одним из лидеров кровавого месива. Даже Лаврентий Берия говорил ему: "Остановись, что ты делаешь?" Поэтому играть Хрущева было крайне интересно", - отметил актер.

Напомним, Никита Хрущев был Первым секретарем ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы. Он был единственным советский руководителем, принудительно смещённым со своего поста при жизни. Фильм "В созвездии Стрельца", в котором Валерий Баринов сыграл роль Хрущева вышел на экраны в 2015 году.