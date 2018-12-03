﻿ Откровение бармена: алкоголь - зло, но это мой заработок, Mixnews.lv

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Употребляя спиртные напитки только в выходные дни, люди не осознают, что уже зависимы от алкоголя. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Вечерний интерактив", в рамках которой обсуждалась тема алкоголизма, выразил радиослушатель Ален.

Он также отметил, что знает о последствиях злоупотребления алкоголем не понаслышке, так как работает барменом.

"Я работаю барменом уже 18 лет, знаю не понаслышке, что проблема в обществе есть. Сейчас популярна идея культурного питья. Множество ресторанов и коктейль-баров появляется в Риге. Люди приходят туда, чтобы культурно выпить. Я сам алкоголь не употребляю, так как знаю какое это зло. Я прекрасно отдаю отчет своим действиям, но, к сожалению, если не будет алкоголя, то я лишусь работы. Алкоголь — это очень большое зло. Сейчас алкоголизм окультурился, то есть теперь пьянство называют культурным питьем. Употребляя спиртное по выходным, люди не считают себя алкоголиками. На самом деле, если вы употребляете алкоголь стабильно два раза в неделю, вы уже алкоголик, и это не лечится", - подчеркнул он.

Напомним, что специалисты проекта "Трезвая Россия" провели исследование и составили "Рейтинг трезвости стран Европы 2018", который опубликован на официальном сайте проекта. Если говорить о смертности из-за злоупотребления алкоголем, то лидирующей по этому критерию стала Словения (12,83 умерших человека на 100 тысяч человек), за ней следует Дания (12,24 человека) и Латвия (9,07).

Фото: flickr.com/Aleksey Merenkov