﻿ Политолог о Меркель: хотела войти в историю героем, но просчиталась, Mixnews.lv

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Канцлер Германии Ангела Меркель, пригласив беженцев в ФРГ, рассчитывала войти в историю, как человек, разрушивший последние границы в Европе. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил немецкий политолог, историк Александр Рар.

По его словам, реакция общества на решение Меркель открыть границы страны для беженцев была для канцлера неожиданностью.

"Госпожа Меркель открыла границы для беженцев из-за личных убеждений. Здесь была корыстная цель. Она хотела войти в историю, как человек, который поломал последние границы в Европе – так мне рассказывают люди из ее окружения. Увидев, что венгры начали строить проволочные заборы, не пропуская беженцев на территорию страны, Меркель заявила, что не может смириться с тем, что на территории Европы кто-то опять строит стену. И решила 2 миллиона беженцев, которые застряли на Балканах, пригласить в Германию. Меркель просчиталась, рассчитывая, что ее жест будет воспринят, как вовремя падения берлинской стены. Тогда люди кричали, что больше не будет барьеров между Западом и Востоком. Она хотела войти в историю героем, но не получилось. Часть населения Германии поддержала ее решение, другая - полностью отвергла его", - рассказал Рар.

По мнению политолога, Меркель войдет в историю Германии как великий политик.

"Госпожа Меркель великий политик, она войдет в истории Германии, но ее время подошло к концу. Практически 15 лет она уже находится у власти — это много. У нас в Германии нет культа личности. Скажем, госпожа Крамп-Карренбауэр – нынешний генеральный секретарь Христианско-демократической партии, или Фридрих Мерц - бывший глава ХДС смогут достойно заменить Ангелу Меркель на ее посту", - отметил он.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет переизбираться на новый срок в 2021 году, а в декабре намерена уйти с поста лидера Христианско-демократической партии.

Фото: flickr.com/Солжи Нитсон