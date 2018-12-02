﻿ Жириновский: меня в Латвию не пускают, разве это свобода?, Mixnews.lv

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Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что запрет на въезд в Латвию некоторых граждан России ограничивает свободу в обществе. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"НАТО сегодня опустила железный занавес, ограничив свободу передвижения. Мы всех в свою страну приглашаем, всех принимаем. Вы меня в Латвию не пускаете, Америка тоже не пускает к себе. Свобода разве? Ограничиваете и все", - подчеркнул Жириновский.

Политик отметил, что средства массовой информации в России, в отличии от Америки и стран Европы, свободны.

"В России свободные СМИ, пишут все, что угодно. Открывайте любые газеты, включайте радио, телевидение - там рассказывают обо всем, что в мире происходит, и всегда разные точки зрения. Открывайте западные газеты, где все только против Трампа или против России. Там сегодня очень ограниченная пресса, нет свободы слова. Трамп силой практически отрывал микрофон у корреспондента CNN, что это такое? Давят и душат! У нас самая свободная пресса, потому что мы обо всем этом пишем, а они боятся. Возьмите французскую, немецкую или вашу прессу. В латвийских СМИ нет ни одного слова в поддержку России, только против России, а у нас очень редко что-то плохое пишут про Латвию, чаще хорошее", - сказал он.

Напомним, с 1993 года Владимир Жириновский включен в "черный список" нежелательных персон в Латвии.

Фото: flickr.com/Фотобанк Moscow-Live.ru