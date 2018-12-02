﻿ Волонтеры возобновили поиски пропавшего в Огре пенсионера, Mixnews.lv

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Добровольцы Bezvests.lv возобновили поиски, пропавшего в мае 2018 года, 74-летнего жителя Огре Мартыньша Домбровскиса, об этом активисты сообщили в своем аккаунте в Facebook.

2 декабря 20 волонтеров поисковой организации под руководством инструкторов Евгении Корсунь и Олега Павлова обследовали участки леса. К волонтерам присоединились местные жители на четырех квадроциклах. В поисковой операции участвовали и родные пропавшего пенсионера.

По словам волонтеров, пожилого человека найти не удалось, с наступлением темноты поиски пришлось остановить.

"Благодарим всех, кто приехал в этот выходной день на помощь и несмотря на мороз, помогал волонтерам искать человека", - пишет Bezvests.lv.

Фото: facebook.com/bezvests.lv