﻿ Чиновник: есть риск, что реформа образования останется на бумаге, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Существует большой риск возможного несоблюдения требований нового стандарта образования в учебных заведениях Латвии. Об этом в эфире радио Baltkom заявил директор Государственного центра содержания образования, доктор исторических наук Гунтарс Цатлакс.

Он также отметил, что новые методические пособия должны оказать педагогам большую помощь в реализации новой реформы.

"Риск, что реформа не будет выполняться в реальной жизни присутствует. Естественно, стандарт сам по себе не работает. Он будет реализовываться совместно с педагогическими коллективами школ. Люди должны понять смысл новой реформы, и работать продуктивно по новому стандарту. Многое будет зависеть от методических пособий, материалов. Безусловно, важно, чтобы педагоги сами понимали, что они делают. Разумеется, диагностические работы будут проходить по-новому, сейчас мы разработали 20 проектов", - сказал Цатлакс.

По его словам, с 2023 года согласно реформе форма и содержание экзаменов в образовательных учреждениях Латвии будут изменены.

"В основном новые экзамены будут состоять из наиболее проблемных для учеников заданий. У них не будет возможности просто выбрать ответ: А,В,С. Задачи на критическое мышление и сейчас существуют в третьей части централизованных экзаменов, где нужно найти решение нестандартной ситуации. Новые экзамены будут требовать от ученика логического и критического мышления. Задания, которые нельзя предугадать. Они сейчас создают наибольшие проблемы у наших учеников", - отметил он.

Напомним, 27 ноября правительство утвердило разработанный Министерством образования и науки (МОН) новый стандарт основного образования. В новом стандарте содержание обучения организовано по семи важным сферам жизни человека: языки, социальная и гражданская сфера, культура и искусство самовыражения, естественные науки, математика, технологии, здоровье и физическая активность.