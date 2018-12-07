﻿ Проповедник: у России есть более страшное оружие, чем ядерное, Mixnews.lv

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Россия не станет применять свой ядерный потенциал, так как у нее есть более серьезное оружие - кибернетическое. Об этом в эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom сказал евангелист и проповедник из Великобритании Дэвид Хасавей.

"Мы надеемся, что до ядерной войны не дойдет. Мне кажется, что это совершенно невероятно, что Россия воспользуется ядерным оружием, так как у нее есть наиболее серьезное оружие – кибернетическое", - уверен гость Baltkom.

По словам праповедника, кибератаки - наиболее вероятный сценарий, по которому может пойти Россия.

"Мы уже не в первый раз обнаруживаем, что Россия вмешивается в наши интернет-услуги. Причем, делает это не только Россия, но и Китай. Китайцы производят микро-схемы и платы для нашего компьютерного оборудования. И существуют такие подозрения, что китайцы встраивают микросхемы в наше оборудование. Поэтому есть опасения, что русские могут привести в неподвижность все наше оборудование, в том числе, в случае необходимости, обесточить Великобританию", - сказал Хасавей.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории аналогичным способом, передает РИА Новости.

В военной доктрине России содержится тезис о том, что недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики страны. Также в документе указывается, что "Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

Решение о применении ядерного оружия принимает президент России.