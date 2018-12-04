﻿ Проповедник на Baltkom: Латвия является буфером между Европой и Россией, Mixnews.lv

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Латвия, как и другие страны Балтии, является буфером между Россией и Европой, но местные жители должны знать, что, например, армия Великобритании встанет на их защиту. Об этом в эфире программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom сказал евангелист и проповедник из Великобритании Дэвид Хасавей.

"Латвия должна знать, что Британия, у которой вторая после США самая сильная армия в мире и первая в Европе, полностью осознает проблему. Британия готова использовать свои ресурсы, чтобы защищать страны Балтии", - сказал проповедник.

В то же время, по признанию Хасавея, у Европы есть "слабое звено" в лице Германии, для которой выгодна "дружба" с Россией и это является большой проблемой ЕС.

"Но есть и другая проблема - Европа очень зависима от Германии, которая свою энергию, в том числе газ и нефть, получает от России. Поэтому, к сожалению, Великобритания не способна убедить Германию предпринять определенные меры, которые мы хотим, чтобы были предприняты в отношении России. И это одна из проблем ЕС. Но, когда Британия вйдет из ЕС, у нас нет намерений повернуться спиной к Европе. Потому, что мы осознаем, что страны Восточной Европы и Украина на самом деле являются нашим защитным буфером от России", - сказал Дэвид Хасавей.

Фото: 1maps.ru/latviya/