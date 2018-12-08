﻿ Америкс: обезьяне из парка Кронвальда не место на "Кепке Ушакова", Mixnews.lv

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Памятник обезьяне, который в свое время выставлялся на всеобщее обозрение в парке Кронвальда, является частной собственностью и, если жители хотят его установить у себя в районе, то могут договариваться с его владельцем, Рига к этому не имеет никакого отношения, так вице-мэр столицы Андрис Америкс в эфире радио Baltkom прокомментировал предложение одного из слушателей, который предложил выставить обезьяну на горе, известной в народе как "Кепка Ушакова".

"Изначально обезьяна была размещена в парке Кронвалда на публичной территории, художники создают свою идею и реализуют ее. Было время, когда молодые художники устроили смотр своих грандиозных работ. Обезьяна была одной из самых больших объектов. Но это была недолгосрочная экспозиция. Но, когда объекты настало время убирать, художник сказал, что денег на то, чтобы увезти обязьяну, у него нет. Пока мы разбирались с художником по этому вопросу, обезьяна простояла еще полгода. Художник искал покупателя, но, видимо, кто-то нашелся, кто купил и установил ее на "Новой Тейке"", - рассказал Америкс.

По словам вице-мэра столицы, по всей видимости, обезьяну выставили на "Новой Тейке" как частную собственность. Ее дальнейшее размещение возможно, если кто-то выкупит объект.

"Если жители хотят установить памятник у себя в районе, то, наверное, тогда надо собирать деньги, накопить какой-то фонд, выкупить у хозяина и везти дальше, куда хотите, в какой угодно район. Гора на Деглава или как ее называют "Кепка Ушакова" еще три года будет находится под мониторингом. Сейчас ее никак использовать нельзя. За горой надо наблюдать, максимум, что там может быть — это посеяна зеленая травка", - сказал Америкс.