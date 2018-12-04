﻿ Эксперт: перевод частных школ на латышский - глупость политиков, Mixnews.lv

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Перевод всех частных школ Латвии на госзяык является антидемократичным шагом. Об этом в интервью радио Baltkom заявила доктор педагогических наук, эксперт по вопросам межкультурного диалога, лидер Фонда инициатив общин Латвии, а также экс-советник министра образования по вопросам интеграции Лиесма Осе.

"Разве можно в демократической стране регулировать рынок. Частные школы — это частный бизнес. Нельзя указывать предпринимателю, чем ему заниматься и на каком языке. Это недемократично!", - сказала Осе.

Она добавила, что ревностное отношение к латышскому языку в Латвии действительно существует.

"Язык не виноват. Если политики делают глупости на этом языке, язык тут ни при чем. События в России и русский язык в Латвии — это день и ночь. Я считаю, что это ограничение демократических прав", - отметила Осе.

На замечание журналиста, почему президент провозгласил этот закон, если все вокруг понимают, что это нарушение и вмешательство государства в частный бизнес, Осе ответила, что на недавно состоявшемся в Риге Форуме нацменьшинств, этот вопрос президенту никто не задал.

Президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля провозгласил поправки к закону об образовании, которые предусматривают перевод всех школ на обучение на госязыке. Закон, в том числе подразумевает и перевод частных школ.