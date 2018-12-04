﻿ Эксперт: перевод частных школ на латышский - глупость политиков, Mixnews.lv

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Эксперт: перевод частных школ на латышский - глупость политиков (14)

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Эксклюзив | 4 декабря 2018 года, 10:03

Перевод всех частных школ Латвии на госзяык является антидемократичным шагом. Об этом в интервью радио Baltkom заявила доктор педагогических наук, эксперт по вопросам межкультурного диалога, лидер Фонда инициатив общин Латвии, а также экс-советник министра образования по вопросам интеграции Лиесма Осе.

"Разве можно в демократической стране регулировать рынок. Частные школы — это частный бизнес. Нельзя указывать предпринимателю, чем ему заниматься и на каком языке. Это недемократично!", - сказала Осе.

Она добавила, что ревностное отношение к латышскому языку в Латвии действительно существует.

"Язык не виноват. Если политики делают глупости на этом языке, язык тут ни при чем. События в России и русский язык в Латвии — это день и ночь. Я считаю, что это ограничение демократических прав", - отметила Осе.

На замечание журналиста, почему президент провозгласил этот закон, если все вокруг понимают, что это нарушение и вмешательство государства в частный бизнес, Осе ответила, что на недавно состоявшемся в Риге Форуме нацменьшинств, этот вопрос президенту никто не задал.

Президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля провозгласил поправки к закону об образовании, которые предусматривают перевод всех школ на обучение на госязыке. Закон, в том числе подразумевает и перевод частных школ.

Комментарии 14
Евлампий 3 часа назад
Латвия - это чисто русофобская страна,в которой аборигены хотят НА ЧУЖОМ ГОРБУ ВЪЕХАТЬ В РАЙ!!! НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! Вы что, хотите из русских и прочих национальностей латышей сделать??? У ВАС С МОЗГАМИ ВСЁ В ПОРЯДКЕ??? ОЧЕНЬ СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ!!!
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Alex3 часа назад
Из пустого в порожнее...это недемократично ,но так есть ...а то мы не в курсе...
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Патриот3 часа назад
Латвийскому народу вообще нужно объявить байкот латышскому языку! Пусть латыши дебилы талдычат хоть на нанайском!!!
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