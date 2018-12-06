﻿ Америкс рассказал о прекращении перевалки угля на правом берегу Даугавы, Mixnews.lv

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Все работы по перевалке угля на правом берегу Даугавы будут прекращены 11 марта. Об этом в эфире программы "Голос Америкса" сказал вице-мэр столицы Андрис Америкс. Один из руководителей Рижской думы, правда тут же уточнил, что "Рижский свободный порт", членом которого он является, не имеет никакого отношения к перевалочным работам в Пардаугаве.

"Есть частное предприятие, которое сегодня имеет несколько владельцев, они занимаются перегрузкой угля. Название у этой фирмы "Рижский торговый порт" и к "Рижскому свободному порту" она никак не относится. Единственное, мы организуем с ними грузо-перевалочные работы и ставим им определенные условия", - сказал политик.

По словам Америкса, благодаря софинансированию ЕС удалось увезти перевалку грузов с правого берега Даугавы, поэтому местные жители могут наконец дышать чистым воздухом.

"Европейские деньги, которые были даны на остров Криеву на два угольных терминала - "Рижского торгового порта" и фирме Strek. Эти фирмы обязаны начать перемещение своих производств уже в конце декабря и полностью прекратить не только перегрузку угля , а вывести весь остаток угля, который там еще есть. Окончательный срок этих работ 11 марта. Все это перемещается на Русский остров и территория приводится в порядок. Если это условие предприниматели не выполнят, то здесь в Рижском порту уголь вообще не будут грузить. 11 марта на правом берегу вообще не будет операций с уголем, только на левом", - сказал Америкс.