﻿ Эксперт: отказ от неграждан покажет хребет политиков (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Отказ от института неграждан в Латвии показал бы наличие хребта у политиков. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала доктор педагогических наук, эксперт по вопросам межкультурного диалога, лидер Фонда инициатив общин Латвии, а также экс-советник министра образования по вопросам интеграции Лиесма Осе.

"У нас сейчас политическая турбуленция, пока трудно сказать путь, который выберет новое правительство. Снимаю шляпу перед теми политиками, которые маленьким шажками пытаются идти в эту сторону через детей неграждан. Я бы шла большими, сразу отменила бы институт неграждан. Это бы показало то, что есть позвоночник. Но можно и step by step: сначала дети, потом право голоса на выборах в самоуправлениях и т. д. Президент хотя бы старается, проблема осознана", - сказала она.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в сентябре 2017 года Сейм отклонил инициативу президента о том, чтобы прекратить предоставлять статус негражданина новорожденным жителям Латвии. На данный момент около 230 000 латвийцев являются негражданами. Ежегодно такой статус получают несколько десятков детей.

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что при новом Сейме у инициативы автоматически предоставлять гражданство детям неграждан может появиться еще один шанс.