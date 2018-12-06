﻿ Rīgas pilsētbūvnieks: в соцдома не селят только заключенных и хулиганов, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Наличие социальных домов в каком-либо районе не влияет на уровень преступности. Об этом в интервью радио Baltkom сказал член правления муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks (RPB) Янис Коситис.

По его словам, в соцдома селят обычных людей, которые оказались в сложной ситуации, поэтому для беспокойства нет повода.

"Они такие же люди, только им не повезло. Возможно, они жили в хозяйских домах. Если они сироты, то они тоже обычные люди. Обычно жители районов начинают волноваться сразу после объявления о появлении рядом соцдома, но после сдачи в эксплуатацию преступность не повышается. Во всех районах нарушается общественный порядок, люди выпивают. Это обычная ситуация. В массовых порядке тюремщиков в соцдома не заселяют", - сказал он.

Напомним, RPB летом приступила к третьей очереди строительства жилого комплекса в Болдерае. В ходе реализации проекта планируется построить три здания, соединенных между собою в комплекс, в котором расположатся 218 социальных квартир.

На первых этажах зданий построят медицинский центр, территориальный центр Рижской социальной службы, дневной центр социальной службы. Кроме того, создадут помещения для размещения 16 человек – сирот и оставшихся без родительской опеки детей.

Заказчиком выступает RPB, строительные работы проведет компания Velve. Объект планируется сдать с эксплуатацию осенью 2019 года.

фото Riga.lv