﻿ Михеев на Baltkom: под прицелом все страны НАТО, включая Латвию, Mixnews.lv

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Все страны-участники НАТО, включая Латвию, потенциально находятся на прицеле у России в случае выхода США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (РСМД). Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" заявил российский политолог Сергей Михеев.

"Если говорить о всех странах НАТО, то потенциально они являются мишенью для нашего ракетно-ядерного оружия. Когда страны вступали в НАТО, они должны были это понимать. Конечно, страны НАТО, включая Латвию, потенциально становятся на прицел. Это правда. Мы же знаем, что за последнее время под предлогом Украинского кризиса в странах Балтии НАТО увеличило свое присутствие. Это повышает общий уровень недоверия друг к другу и уровень военной опасности и для стран НАТО, и для России. Это нужно понимать. НАТО - Это не благотворительная организация, а военно-политический блок", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что выход США из Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД) усилит гонку вооружений.

"Президент Трамп обещал новые рабочие места военно-промышленному комплексу США. Выход из этого договора создаст для Америки повод для увлечение военного бюджета. Российский ВПК тоже косвенно заинтересован в гонке вооружений, но российские масштабы ВПК не сравнимы с американскими. Нашей стратегией является создание непропорциональных ответов. Учитывая нехватку ресурсов и ограниченность в России делают ставку на повышение эффективности - это традиция советского и до советского военного комплекса. Например, автомат Калашникова — дешевый, надежный, безотказный, эффективный", - отметил Михеев.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан лидерами США и СССР в декабре 1987 года. Его называли началом конца холодной войны. Документ запрещает обеим странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора о РМСД, обвинив Россию в нарушении соглашения.

фото: russnov.ru