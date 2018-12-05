﻿ Михеев на Baltkom: Трамп был лишним на саммите G20, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп выглядел лишним на саммите G20, который 1 декабря прошел в Аргентине, поэтому уехал раньше, отменив пресс-конференцию по итогам саммита Большой двадцатки. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" выразил российский политолог Сергей Михеев.

"Трамп выглядел немножко лишним на G20 – это было самым интересным на саммите. Мне кажется, именно поэтому он пораньше уехал и не стал участвовать в пресс-конференции. Было видно, что вся повестка саммита, которую пытались защищать не Западные страны, противоречит той политике, которую ведет Трамп. Он выступает за протекционизм, санкционные пакеты. Президент США считает, что Америка имеет право наказывать всех и вся. Многие страны эту повестку не разделяют. Я с этим связываю ранний отъезд Трампа с саммита. Он был там лишним", - сказал Михеев.

По его словам, американская политика все больше отталкивает развивающиеся страны мира.

"В мире нарастает понимание того, что с американцами крайне сложно договариваться. То, что раньше было привлекательным в американской манере доминирования, теперь стало больше и больше отталкивать. Трехсторонняя встреча России, Индии и Китая на саммите — очень символическая. Индийский лидер заявил, что нужно чаще встречаться и больше работать над определением собственных форматов. Страны, которые набирают экономический и политический вес приходят к пониманию, что быть под американцами крайне сложно, невыгодно и опасно", - подчеркнул он.

Напомним, что на полях саммита Большой двадцати прошла двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. В ходе переговоров Большой двадцатки в Аргентине между американской и китайской делегациями была достигнута договоренность после 1 января 2019 года не вводить новые таможенные пошлины. Трамп отметил ранее запланированную на саммите встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: flickr.com