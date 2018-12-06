﻿ Миллерс о концерте столетия: 1/4 миллиона - это цветочки, ждите второго акта, Mixnews.lv

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Концерт "Во имя любви. 18+", который состоялся 19 ноября, еще не самое дорогое мероприятие, прошедшее в рамках празднования столетия Латвии, уверен продюсер и журналист Юрис Миллерс. В интервью радио Baltkom он поделился своим мнением о возникшем ажиотаже вокруг затрат на мероприятие, которое прошло без проведения конкурса.

"Сейчас все внимание журналистов сконцентрировано на этом концерте, но я хочу, чтобы внимание обратили на все мероприятия, которые проходили в рамках празднования столетия Латвии. Четверть миллиона - это только цветочки, ждите второго акта", - указал он.

Миллерс считает, что Министерство культуры поступило неправильно, потратив на проведение мероприятия деньги налогоплательщиков. Кроме того, он заявил, что иметь фаворитов для ведомства - недопустимо.

"Вообще, я против того, чтобы Минкульт распределял деньги налогоплательщиков на эти нужды, они должны делать это из своих средств. Также то, что министерство выделяет столько денег на художественную деятельность одного артиста, не соответствует этике", - заявил Миллерс.

Ранее сообщалось, что участникам праздничного концерта в честь столетия Латвии "Во имя любви. 18+" выплатили гонорары на общую сумму, превышающую 57 000 евро, более 17 000 из которых получил исполнительный продюсер Янис Шипкевиц.

Примечательно, что Шипкевиц был в той комиссии, которая согласовывала выделение финансирования для артистов.

Сумму гонорара Шипкевица составляют оплата за его персональное участие в данном мероприятии (11 500 евро), обеспечение услуг продюсирования художественной части концерта (4399 евро), а также разработку концепции содержания шоу (1176 евро).

Как сообщает передача, автор видео графики Гатис Мурниекс получил около 6400 евро, а музыкант Рейнис Сеянс - около 6000 евро.

Между тем Эвия Вебере, выступление которой широко обсуждалось в соцсетях, за исполнение двух песен получила 666 евро, а, например, участник группы Prāta vētra Ренарс Кауперс - 1000 евро.

Общие затраты на концерт составили около 250 тысяч евро.