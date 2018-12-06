﻿ До слез: молодые люди в Даугавпилсе покупают продукты пенсионерам, Mixnews.lv

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Молодые люди из Даугавпилса решили по примеру россиян помогать пожилым людям с приобретением продуктов и призывают следовать их примеру. Юноши подходят к кассе в магазине, где в очереди стоят пенсионеры и оплачивают их покупки. Видео было опубликовано в Facebook в сообществе Daugavpils LIVE в воскресенье, 2 декабря и на момент публикации его просмотрели более 650 000 раз, поделились публикацией более 30 000 пользователей, свои комментарии оставили более 700 человек, которые благодарили молодежь.

"Мы сняли это видео, чтобы призвать вас помочь пенсионерам нашего города. Ведь Даугавпилс – это одна большая семья! Помогайте нуждающимся, снимайте на видео, пусть добрый пример будет заразителен!", - сказано в сообщении даугавпилсского фейсбучного сообщества.

Автор ролика поблагодарил всех, кто поддержал это доброе начинание и призвал присоединяться к акции.

"Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто не прошел мимо нашей акции и поставил лайк, комментарий или сделал репост, ведь именно благодаря вам видео увидело более 200 000 человек менее чем за сутки. Именно благодаря вам мы получили более тысячи сообщений о том, что люди готовы помогать и поддерживать подобные акции. Именно для вас мы создали телеграмм-канал, где будем постить только самые важную информацию, для того, чтобы в кратчайшие сроки принять какое-то важно решение и помочь кому-либо. Присоединяйся, ведь кто, если не мы поменяет мир вокруг нас", - говорит герой ролика.

Своим флешмобом молодые люди хотят привлечь внимание общества к проблемам пожилых людей и нехватке у них средств на покупку еды и медикаментов. Парни призывают других, если вы видите на кассе старика, который перебирает какие-то центы и решает купить эти продукты или нет, то просто помогите ему.

Пользователи соцсети не могут сдержать эмоций и благодарят молодых людей за акцию. "Может наши дети сделают этот мир хоть чуть-чуточку лучше...))", - сказано в сообщении одной из пользовательниц.