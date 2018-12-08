﻿ Генерал полиции: мы никогда не увольняли сотрудников из-за русских фамилий, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Сотрудников Государственной полиции никогда не увольняли из-за русских фамилий. Об этом в интервью радио Baltkom заявил бывший начальник Госполиции, генерал полиции в отставке, доцент Рижского университета имени Страдиня Валдис Воинс.

Кроме того, по его словам, фамилия никогда не было препятствием для получения повышения.

"Проблемы с государственным языком были, но надо понимать, что с обществом сложно работать, если человек не знает госязык. Но тут и другая сторона — трудно работать и без владения вторым языком. Если говорить про старую гвардию, многие из которых уходили в годы кризиса сами, кого-то сократили. Но никто не отбирал их по русским фамилиям. И на руководящих должностях есть люди с русскими фамилиями — это не критерий. У нас были большие потери вреди сотрудников после 2008 года, во время кризиса, когда на 30% урезали бюджет министерства. Появился разрыв поколений, не было определенного количества руководителей. До этого надо дорасти, учиться. И сейчас есть трудности, но новое поколение уже подготовлено", - рассказал он.

Напомним, в среду, 5 декабря, Госполиция отмечала 100 лет со дня своего основания.

"Сегодня, 5 декабря 2018 года, я могу смело сказать - мы живем в волшебной и очень безопасной стране! Сегодня, в праздник полиции, я поздравляю своих коллег и желаю им силы и выдержки, веры в будущее и семейной теплоты! От всего сердца желаю каждому из них отметить этот день. Осознайте, насколько важна та работа, которую вы делаете ежедневно! Почувствуйте рядом плечо коллеги! Я горд, что являюсь полицейским! Я горжусь своей командой и теми людьми, которые сегодня работают в полиции, служат своей стране и народу! Честь служить Латвии!", - заявил в видеообращении начальник Госполиции Инт Кюзис.