﻿ Журналист: Путин считает Порошенко куклой бибабо, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Президент России Владимир Путин не отвечает на звонки Петра Порошенко, после инцидента в Керченском проливе, показывая, что президент Украины не соответствует уровню российского лидера. Такое мнение в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" высказал журналист, ведущий радиостанции Эхо Москвы Александр Плющев.

"Путин показывает, что Порошенко не его уровень. Российская пропаганда и Кремль верят в то, что за украинскими демаршами стоят американцы. Считают, что нет смысла говорить с надетой на руку куклой, когда нужно говорить с кукловодами. Путин дает понять, что ему должен позвонить Трамп или Меркель. В советской парадигме Запад до сих пор считается единым и неделимым. Меркель очень жестка по отношению к Путину, поэтому ее тоже можно считать сторонницей Трампа. Я все это конструирую из головы кремлевского человека сейчас. Путин считает, что ему должен позвонить равный, а не какой-то смертный", - отметил он.

Напомним, 25 ноября в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива пограничный патруль ФСБ России задержал три корабля ВМС Украины. Киев воспринял это как "акт военной агрессии", Москва заявляет о нарушении украинскими моряками российской государственной границы. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отсутствие телефонных переговоров с украинским коллегой по ситуации в Керченском проливе. Российский лидер заявил, что не желает принимать участие в "нехитрой комбинации", которую Петр Порошенко создал в преддверии избирательной кампании.

Фото: flickr.com/jennifer plante