﻿ Эксперт: в Латвии стало больше патриотов среди русскоязычных жителей, Mixnews.lv

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Число русскоязычных жителей, считающих себя патриотами Латвии, за последние десять лет значительно выросло. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала ведущий исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны, доктор политических наук Иева Берзиня.

«Наше исследование, которое охватывает период с 2008 года по 2018 год, свидетельствует о том, что число людей, называющих себя патриотами, возросло. Притом 66% русскоязычных жителей считают себя патриотами Латвии. Также снизилось число живущих здесь патриотов России. Если в 2008 году их было не более 14 %, то в этом году только 8% назвали себя патриотами России», - пояснила эксперт.

Население Латвии, по оценке на 1 ноября 2018 года, составляет 1 921 800 человек. Латыши составляют 61,78% населения страны, 25,62% - русскоязычные жители.

Фото: flickr.com/Toms Lācis