﻿ Rīgas pilsētbūvnieks: cтараемся следить за недобросовестными жильцами через ss.lv, Mixnews.lv

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Некоторые люди, получая квартиры в социальных домах, сдают их в аренду, а сами живут в другом месте. Об этом в интервью радио Baltkom сказал член правления муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvniek (RPB) Янис Коситис.

По его словам, компания старается следить за этим.

"Мы не можем каждый вечер ходить по квартирам, но стараемся следить за этим. Если появляются подозрения, то опрашиваем соседей, дворников. Просматриваем сайт объявлений ss.lv, следим за ними. Несколько лет назад таких случаев было много, сейчас уже меньше. Люди получают квартиру от города из-за того, что являются малоимущими, а потом сдают кому-то? Это незаконно. Если мы выявляем такие случаи, то разрываем договор", - рассказал он.

Напомним, RPB летом приступила к третьей очереди строительства жилого комплекса в Болдерае. В ходе реализации проекта планируется построить три здания, соединенных между собою в комплекс, в котором расположатся 218 социальных квартир.