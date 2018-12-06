﻿ Иесалниекс горд: Латвия самое национальное государство в Балтии, Mixnews.lv

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Иесалниекс горд: Латвия самое национальное государство в Балтии (61)

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Эксклюзив | 6 декабря 2018 года, 16:16

Голосование сегодняшнего дня против миграционного пакта свидетельствует о том, что из Балтийских стран именно у националистов в Латвии самое большое влияние на ведение государственной политики. И это заслуга Национального объединения, так считает парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс (Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK)

Таким образом политик прокомментировал отказ Латвии подписывать миграционный пакт Организации объединенных наций (ООН), вызывающий у некоторых политиков обеспокоенность по поводу его вероятного влияния на увеличение наплыва нелегальных мигрантов.

Кроме того, политик считает, что Сейм нынешнего созыва самый национально ориентированный парламент и сегодняшнее голосование является тому подтверждением.

"Выходит, что в нынешнем Сейме у националистов большинство. Это значит, что в ближайшие четыре года новых квот по "беженцам" не будет, если только кого-нибудь не перекупят", - написал политик.

"Ну от СЗК никогда нельзя знать точно, и у них в этом голосовании были решающие голоса", - написал член Новой консервативной партии (JKP) Талис Линкайтс.

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"Будет интересно сравнить со временем начнут ли Эстония и Литва возведение мечетей и введение шариата исходя из риторики Иесалниекса или все же ничего не поменяется", - пишет Карлис Штейнертс, позиционирующий себя расистом, о чем написано в его аккаунте в Twitter.

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"А как с 300 000 беженцев из Латвии, которые сейчас живут и работают в Британии, Ирландии, Германии и в других странах? Когда они смогут вернуться в домой?", - вопрошает пользователь под ником Банитис.

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Как сообщалось, резолюцию в Сейм подали депутаты Национального объединения, депутат от Союза "зеленых" и крестьян Арманд Краузе и не входящая ни в одну из фракций Юлия Степаненко. Депутаты призвали Кабинет министров не присоединяться к всеобъемлющему пакту по миграции и беженцам. По их словам, документ является противоречивым и представляет одностороннюю позицию. В пакте кроется неприемлемое для национальной страны послание, документ также уменьшает роль национальных государств в решениях по вопросам иммиграции.

В свою очередь, Литовское правительство одобрило, чтобы Литва поддержала Глобальный договор ООН о миграции. Также и парламент Эстонии на экстренном заседании принял заявление о поддержке миграционного договора ООН, который вызвал правительственный кризис.

В пакте ООН изложены 23 цели по легальной миграции и улучшению упорядочивания миграционных потоков в связи с тем, что масштабы миграции во всем мире возросли до 250 млн человек. Это составляет 3% всего мирового населения.

Не поддерживающие договор США, Польша, Венгрия, Словакия, Чехия, Швейцария, Австрия, Латвия и другие страны говорят, что он может не позволить странам отделять экономических мигрантов от беженцев.

Эти страны обеспокоены положением пакта о том, что задержание нелегальных мигрантов должно применяться только как "крайняя мера" и всегда лучше искать альтернативу задержанию.

Не согласные с пактом государства говорят, что он не позволит им проводить более жесткую миграционную политику.

Комментарии 61
Таки ДА2 часа назад
Ни для кого с интеллектом не является тайной,что между национализмом и нацизмом очень тонкая и зыбкая грань...и переступить ее можно в одночасье, и даже этого не заметить. Это танцы на минном поле и игра с огнем одновременно. И не надо все это путать с патриотизмом. Настоящие патриоты любят свое отечество и народ, и уважают другие нации, а вот националисты всего лишь ненавидят все остальное. Чему явное подтверждение ущербная риторика национальных якобы партий. Было бы понятно, если бы они старались сделать жизнь латышского народа достойнее и лучше, а ведь их работа направлена чтобы нагадить в тапки русским....и не более. Да и само это огос-во точку невозврата прошло..увы..........
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Патриот 2 часа назад
Латвия и латвийский народ многонациональная республика где проживают много национальностей! Проблема одна , у власти сейчас латыши фашисты и нацисты которые сталкивают лбами латвийский народ! Исцалниекс до конца решил уничтожить Латвию! Свинья с дырявым корытом!
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Патриот 2 часа назад
Ты лучше лапти тёплые готовь, и в свинарник, там тебя твои родные и близкие согреют в гавне! Там твой дом!
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