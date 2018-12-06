﻿ Участвуй в создании чуда! Доктора-клоуны открыли благотворительный магазин, Mixnews.lv

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Сегодня в торговом центре "Spice" (рядом с инфо-центром) Доктора-клоуны в торжественной обстановке при скоплении посетителей, как маленьких, так и больших, открыли благотворительный Pop-up магазин, который можно посетить вплоть до 23 декабря.

На открытии магазина присутствовали друзья Докторов-клоунов, известные в обществе люди и посланники благотворительного магазина – руководитель организации "Др.Клоун" Марианна Миловска, Катрина Пуриня, Раймонд Элбакян, худжница Иева Бондаре, руководительница т/ц Spice Ивета Лаце и другие. Музыкальный подарок на открытие магазина устроила группа MESA.

В этом году поучаствовать в создании магазина приглашаются все творческие люди, взрослые и дети, любители и профессионалы, которые создают различные рукодельные вещи, дизайнерские предметы из дерева, глины, металла и т.п.

"Если каждый творческий человек пожертвует одну-две из своих работы, то наш благотворительный магазинчик наполнится чудесными подарками, а это значит – дети в больницах и дальше смогут получить поддержку и радость от встречи с Докторами-клоунами. В ожидании праздников поучаствуйте в цепочке добрых дел!", – ранее рассказала Ина Гринберга, Др.Клоун Ино.

Такой магазин откроется уже третий год подряд. В нем можно будет за пожертвования приобрести теплые, душевные и красивые подарки. "Все пожертвования мы направим на работу с маленькими пациентами в Детской клинической университетской больнице в Риге, а также в региональных больницах — Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Цесисе, Резекне и Юрмале", — рассказала руководитель организации "Др.Клоун" Марианна Миловска.

Свои творческие работы для благотворительного магазина можно принести в любой из спортивных клубов сети "MyFitness" во всех районах Риги, каждый день во время работы клубов.

Работы нужно оставить у администратора клуба, кроме того, нужно заполнить простую анкету – чтобы Доктора-клоуны смогли вас поблагодарить.

Работы можно оставить и в инфо-центре т/ц "Spice" каждый день с 10:00 до 22:00.

Кроме того, организация "Др.клоун"позаботилась о том, чтобы и в регионах можно было пожертвовать свои работы:



Вентспилс, Kuldīgas iela 18, Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs;

Лиепая, Kungu iela 24, Liepājas “Jauniešu Māja”

Айзпуте, Katoļu iela 5, Aizputes novada jauniešu Ideju māja

Скрунда, Lielā iela 1A, Skrundas jauniešu centrs

Saldus novada Lutriņu pagasts, Skolas iela 2, PPII “Kāpēcītis”

Талси, Lielā iela 8A, Kafijas namiņš “Ie-pauzē”

Валмиера, Rīgas iela 28, veikals “Četri gadalaiki”

Огре, Brīvības iela 21, M.Pūres beķereja

Цесис, Piebalgas iela 3, Cēsu Jaunā skola, вход со двора

Цесис, Maija iela 1, bērnu centrs “ Kā mājās”

Резекне, Atbrīvošanas aleja 95C, veikals “Zaļais”

Сигулда, Leona Paegles iela, bērnu centrs “ Kā mājās”



За шесть лет работы с детьми в больницах по всей Латвии Доктора-клоуны показали, что насколько бы неприятной была болезнь, в процессе выздоровления крайне важно найти место для улыбки, тепла и надежды.

В 7 городах Латвии сейчас работают 35 Докторов-клоунов, больше всего – 25 – в Детской клинической университетской больнице (BKUS) в Риге. В этом году Доктора-клоуны поддержали и порадовали около 10 000 маленьких пациентов и их близких, отработав 4314.5 часов и были рядом с маленькими пациентами на 389 процедурах.