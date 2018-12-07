﻿ Отто Озолс: у педагогов должна быть зарплата 3000 евро, Mixnews.lv

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Первой задачей следующего Европарламента должно быть установление зарплаты каждому учителю ЕС, в том числе Латвии, в 3000 евро после уплаты налогов. Так считает латвийский публицист и журналист Отто Озолс.

По его мнению, которым он поделился с пользователями соцсети Twitter и Facebook, на законодательном уровне должно быть установлено, что зарплата учителя должна быть в размере по меньшей мере 50 % от зарплаты евродепутата, которая сейчас составляет 6000 евро после уплаты налогов.

"Кто-то скажет, что это слишком много, мы этого не можем позволить. Весь ЕС это может - блок является второй самой большой экономикой в мире. Сейчас в глобальной конкурентоспособности, в том числе в образовании, науке, мы - во всем ЕС стали основательно отставать. Единственным решением является обеспечение для наших детей по возможности самыми лучшими педагогами. В Европе педагог вновь должен стать высокопрестижной профессией. Учитель во все времена был и сейчас так оно и есть - особой миссией, профессией вызова. И ответственному обществу надо ее по достоинству оплачивать. Самый эффективный способ в уменьшении социального неравенства - это инвестиции в образование. И начнем с людей", - написал Озолс.

Публицист призывает бороться за достойную оплату труда педагогов всем вместе.

"Считайте это первым пунктом моего и Леннарта Мери манифеста. Это цель, за которую мы можем бороться вместе. Большая, вызывающая, но она стоит того. Европе из потребительского общества надо стать образованным обществом, культурным", - указал Озолс.

Первыми же комментариями, которые получил публицист, был вопрос, во-первых, знает ли он что такое популизм, а, во-вторых, пользователи Twitter интересовались как скоро Озолс объявит, что пойдет баллотироваться в депутаты Европарламента.

Nākamā Eiropas Parlamenta pirmais uzdevums - katram skolotājam ES, tai skaitā LV algai, ir jābūt vismaz 3000 € pēc nodokļiem. Kā principu noteikt, ka skolotāja algai ES ir jābūt vismaz 50% no eirodeputāta mēnešalgas, kas šobrīd ir 6000 € pēc nod. mēnesī. https://t.co/dLrYJCj8UM — Otto Ozols (@OttoOzols) 6 декабря 2018 г.

Фото: pixabay.com