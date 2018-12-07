﻿ Яунупс: народу подарят на Рождество политический кризис, Mixnews.lv

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Правительство Латвии сформировать до конца года не удастся, так как лидер KPV LV Алдису Гобземсу с этой задачей не справится. В этом случае объявлен третий кандидат, а здесь уместно использовать терминологию "политический кризис". Об этом в эфире программы "Прямая речь" на радио Baltkom сказал член правления партийного объединения "Для развития/За!" Эдгар Яунупс.

"Думаю, третья попытка может закончится правительством, возможно еще в этом году. Если нет, то правительство будет в лучшем случае в январе. Тогда кандидата будем искать вне парламента, поэтому этот процесс будет намного сложнее и потребует большего времени. В Латвии, может сложится ситуация, как когда-то в Бельгии, где два года партии не могли договориться по поводу правительства", - сказал Яунупс.

Яунупс был уверен, что при формировании правительства при таком разношерстном парламенте трудности будут, но не ожидал, что они будут настолько большими.

"Ведь, по сути, концептуальных отличий в программах нет, есть надуманные противоречия. Мы сейчас видим, что для двух партий выборы не закончились и они продолжают свою деятельность, как в предвыборное время. Только сейчас они забыли, что наобещали в предвыборное время", - сказал гость Baltkom.

По словам политика, процесс формирования правительства Гобземсом был провальным по сути. Гобземс абсолютно не ориентируется в том, чем он занимается, ему неясны процедуры работы правительства, парламента, не говоря уже о реформах.

"Когда ему доверили формирование, он не вникал ни во что, а сразу перепрыгнул на сто метров - вот вам портфели и сами всем занимайтесь. Мы рассказывали Гобземсу как и что надо делать, говорили о территориальной реформе, мы говорили, как мы это сделаем. А Гобземс смотрит на нас и считает, что нам опять что-то не нравится. Гобземсу важно быть в центре внимания. Он не способен ни на создание правительства, ни коалиции. Мы реально видим, что "король голый". Гобземс не может стать премьером, потому что он просто не может — у него нет доступа к гостайне, он не умеет договариваться, у него нет видения государственного устройства, он не может с этой работой справиться. Уже после вторника и среды было ясно, что наша страна не заслуживает такого премьера и такого правительства", - сказал Яунупс.

По словам политика, абсолютно неприемлемо то, что у кандидата нет и еще долго не предвидится допуска к гостайне и это еще один серьезный аргумент, что "господин Гобземс не станет премьером".

По мнению лидера "Для развития/За!", слишком велика вероятность, что Гобземс не составит правительства и будет следующий раунд. "И надеюсь, консерваторы во главе с Бордансом, у которых сейчас такая стратегия, что они хотят остаться в оппозиции, будут вести себя более конструктивно", - подчеркнул Яунупс.

Фото: blog.sherish.com