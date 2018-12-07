﻿ Анита Цой: Северной Кореей восхищаюсь, хоть меня и выдворяли из страны, Mixnews.lv

Анита Цой: Северной Кореей восхищаюсь, хоть меня и выдворяли из страны (2)
Заслуженная артиста России, певица Анита Цой считает, что тоталитарный режим, главенствующий на территории Северной Кореи, достоин уважения, так как способствует сохранению идентичности населения страны. Об этом она рассказала в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".
"Так как мой муж долгое время работал государственным чиновником, приходилось часто погружаться в политические вопросы всей семьей. Я для себя обозначила, что мне эта зона политики неинтересна. С точки зрения кореянки - человека, который обращает внимание на сохранение культуры, традиций и языка, я считаю, что северянам удалось невозможное. В нашем мире, где прорывается столько англоязычной музыки, американизированной схемы жизни, они смогли сохранить исконные традиции своего народа - это восхищает. Просто удивительно! Может они и бьются за то, чтобы оставаться собой. В данном случае, я им аплодирую", - подчеркнула певица.
Цой также прокомментировала инцидент, когда ее выдворили из Северной Кореи "за надругательство над ликом товарища Ким Ир Сена".
"Я думаю, что я тогда не тактично себя повела, так как в каждом государстве есть свои законы. Когда мы приехали в Северную Корею выступать на фестивале, который был посвящен будущему объединению Кореи. В аэропорту нам выдали маленькие значки с ликом товарища Ким Ир Сена, и предупредили нас о том, что это святыня. Все было понятно. На сцене у меня разъехалась молния платья, и я закрепила ее значком. После выступления, показав свою подмышку нашему гиду из Северной Кореи, я попросила его найти мне иголку с никтой. Он, конечно, был в шоке, что лик товарища Ким Ир Сена украшает мою молнию. Побелел. И через пару минут вернувшись, сказал, что меня вынуждены выдворить из страны за неподобающее поведение, и за оскорбление лика товарища Ким Ир Сена. Я долгое время была персоной нон грата, но сейчас уже все хорошо — запрет снят", - рассказала она.
Фото: flickr.com/pnikv