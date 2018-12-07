﻿ Анита Цой: Северной Кореей восхищаюсь, хоть меня и выдворяли из страны, Mixnews.lv

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Заслуженная артиста России, певица Анита Цой считает, что тоталитарный режим, главенствующий на территории Северной Кореи, достоин уважения, так как способствует сохранению идентичности населения страны. Об этом она рассказала в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Так как мой муж долгое время работал государственным чиновником, приходилось часто погружаться в политические вопросы всей семьей. Я для себя обозначила, что мне эта зона политики неинтересна. С точки зрения кореянки - человека, который обращает внимание на сохранение культуры, традиций и языка, я считаю, что северянам удалось невозможное. В нашем мире, где прорывается столько англоязычной музыки, американизированной схемы жизни, они смогли сохранить исконные традиции своего народа - это восхищает. Просто удивительно! Может они и бьются за то, чтобы оставаться собой. В данном случае, я им аплодирую", - подчеркнула певица.

Цой также прокомментировала инцидент, когда ее выдворили из Северной Кореи "за надругательство над ликом товарища Ким Ир Сена".

"Я думаю, что я тогда не тактично себя повела, так как в каждом государстве есть свои законы. Когда мы приехали в Северную Корею выступать на фестивале, который был посвящен будущему объединению Кореи. В аэропорту нам выдали маленькие значки с ликом товарища Ким Ир Сена, и предупредили нас о том, что это святыня. Все было понятно. На сцене у меня разъехалась молния платья, и я закрепила ее значком. После выступления, показав свою подмышку нашему гиду из Северной Кореи, я попросила его найти мне иголку с никтой. Он, конечно, был в шоке, что лик товарища Ким Ир Сена украшает мою молнию. Побелел. И через пару минут вернувшись, сказал, что меня вынуждены выдворить из страны за неподобающее поведение, и за оскорбление лика товарища Ким Ир Сена. Я долгое время была персоной нон грата, но сейчас уже все хорошо — запрет снят", - рассказала она.

Фото: flickr.com/pnikv