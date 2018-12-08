﻿ Цой на Baltkom: мне 47 лет - теперь хочу быть телочкой!, Mixnews.lv

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Заслуженная артиста России, певица Анита Цой отказалась от убеждений молодости о необходимости равноправия женщин и мужчин. Об этом она рассказала в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

По словам певицы, после 45 лет она поняла, что феминистские взгляды не соответствуют ее потребностям.

"Я человек амбициозный — самовлюбленная звезда. Мне всегда казалось, что женщина должна быть как минимум на одной планке с мужчиной — такие феминистические мысли у меня были в голове. Я думала, что женщина должна зарабатывать и пользоваться всеми правами, как мужчина. Сейчас мне 47 лет и я почувствовала, что хочу просто быть женщиной, быть любимой. Хочу, чтобы меня баловали, как малышку, чтобы рядом было крепкое мужское плечо. Хочу быть телочкой!", - подчеркнула она.

Напомним, что Анита Цой является обладательницей многочисленных музыкальных наград, в том числе восьми статуэток премии "Золотой граммофон", двух статуэток премии "Овация", звания "Самая стильная певица".

Фото: facebook.com/anitatsoy