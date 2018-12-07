﻿ Домбровский: кричащие про "руку Кремля" депутаты не боятся наших рукопожатий, Mixnews.lv

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Домбровский: кричащие про "руку Кремля" депутаты не боятся наших рукопожатий (42)

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Эксклюзив | 7 декабря 2018 года, 13:45

Многие политики, которые перед выборами кричали о "руке Кремля" в "Согласии", сегодня не боятся эти руки пожимать. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказал депутат 13-го Сейма Вячеслав Домбровский.

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"Есть некоторые депутаты, которые не здороваются, но их очень мало. А вот многие из тех, кто перед выборами говорил про "руку Кремля", не боится пожимать те самые руки депутатов "Согласия"", - отметил он.

По словам Домбровского, большинство латвийских политиков хорошо знакомы и общаются друг с другом. Поэтому нет ничего удивительного в совместных фотографиях представителей разных партий в неформальной обстановке.

"У нас маленькая страна, я хорошо знаю представителей всех старых, да и новых политических партий. Если вспомнить мою фотографию с Дидзисом Шмитсом из KPV LV, то можно сказать, что у "Согласия" и у меня лично происходят переговоры со всеми политическими партиями, в том числе с нацблоком. Неофициально с нами говорят все. Но мы ни о чем ни с кем не договаривались. KPV LV захотели прийти к нам, обсудить вопросы предвыборных программ, работу в Рижской думе. Ничего особенного там не было. В нашей стране много проблем, их решение требует крупных переговоров", - сказал он.

Как сообщалось, вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии обсуждают формирование правительства без "Согласия".

"Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, KPV LV и НКП - по 16, "Для развития/За" и Visu Latvijai!-TB/LNNK - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.

Комментарии 42
Коля3 часа назад
Там этого Ринкевича гомика и всю эту шайку нужно гнать на фиг. Какая рука кремся? 30 лет уже живём без кремля. Эти придурки вообще ничего не делают для государства. Только себя благами обустраивают. А простой народ хер сосёт. пенсионеры- нищие. учителя и медики - нищие. инженерные специальности - нищие. Спрашивается, какого хрена учиться в институте если ты всё равно будешь получать копейки? обесценили высшее образование совсем. чтобы зарабатывать хорошие деньги нужно устраиваться на хорошие места и тырить. иначе не заработаешь.
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Придурки и лицемеры( мягко)4 часа назад
Тут развернули такую кампанию и травлю России,а в это же время( по-тихому)каждый раз созваниваются и так же украдкой ездят на переговоры. P.S Нормальных людей это не касается,а для бизнесменов просто способ выжить.
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nelojals4 часа назад
В падло с петухами ручкаться
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