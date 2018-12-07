﻿ Домбровский: кричащие про "руку Кремля" депутаты не боятся наших рукопожатий, Mixnews.lv

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Многие политики, которые перед выборами кричали о "руке Кремля" в "Согласии", сегодня не боятся эти руки пожимать. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказал депутат 13-го Сейма Вячеслав Домбровский.

"Есть некоторые депутаты, которые не здороваются, но их очень мало. А вот многие из тех, кто перед выборами говорил про "руку Кремля", не боится пожимать те самые руки депутатов "Согласия"", - отметил он.

По словам Домбровского, большинство латвийских политиков хорошо знакомы и общаются друг с другом. Поэтому нет ничего удивительного в совместных фотографиях представителей разных партий в неформальной обстановке.

"У нас маленькая страна, я хорошо знаю представителей всех старых, да и новых политических партий. Если вспомнить мою фотографию с Дидзисом Шмитсом из KPV LV, то можно сказать, что у "Согласия" и у меня лично происходят переговоры со всеми политическими партиями, в том числе с нацблоком. Неофициально с нами говорят все. Но мы ни о чем ни с кем не договаривались. KPV LV захотели прийти к нам, обсудить вопросы предвыборных программ, работу в Рижской думе. Ничего особенного там не было. В нашей стране много проблем, их решение требует крупных переговоров", - сказал он.

Как сообщалось, вошедшие в 13-й Сейм правоцентристские партии обсуждают формирование правительства без "Согласия".

"Согласие" по итогам выборов получит в парламенте 23 депутатских места, KPV LV и НКП - по 16, "Для развития/За" и Visu Latvijai!-TB/LNNK - по 13, СЗК - 11, "Новое Единство" - 8.