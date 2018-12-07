﻿ Пилотки и светоотражатели: полиция презентовала новую форму, Mixnews.lv

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7 декабря в Латвийской национальной библиотеке прошла презентация новой формы Государственной полиции.

Это стало продолжением смены визуальной идентичности, отмечают в полиции.

До этого, летом 2018 года, были представлены обновленные автомашины полиции с новым трафарированием и оформлением.

Напомним, в среду, 5 декабря, Госполиция отмечала 100 лет со дня своего основания.