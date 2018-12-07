﻿ Пилотки и светоотражатели: полиция презентовала новую форму, Mixnews.lv

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Пилотки и светоотражатели: полиция презентовала новую форму (14)

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Эксклюзив | 7 декабря 2018 года, 14:13

7 декабря в Латвийской национальной библиотеке прошла презентация новой формы Государственной полиции.

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Это стало продолжением смены визуальной идентичности, отмечают в полиции.

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До этого, летом 2018 года, были представлены обновленные автомашины полиции с новым трафарированием и оформлением.

Напомним, в среду, 5 декабря, Госполиция отмечала 100 лет со дня своего основания.

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Комментарии 14
СОВЕТНИК БОГА4 часа назад
Блясь.!
Какая хфуёвая форма.!
Полосы светоотражетельные кривые.!
Не Полицейский - - чучело огородное..
.. разделали как павлинов.
Дизайнеру - руки вывихнуть.!

Сделайте нормальную форму - как в Европе..!
3
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yes3 часа назад
своего вообще ничего не осталось )))))))))
Dievs sveti NATO??
1
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СОВЕТНИК БОГА4 часа назад
Там про форму - так на фотке даже собака офхуела.!
БЛЯСЬ.!
ДУШАТ ЖИТЕЛЕЙ г. РИГИ..!

В ТАЛЛИНЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ СТАЛ БЕСПЛАТНЫМ
еще в 2013 году — но только для жителей города.

А с ЖИТЕЛЕЙ г. РИГИ ВЫДИРАЮТ
за проезд 2 Евро..!!!

Летом этого года Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. С июля в 11 из 15 регионов пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами.
Тут ещё вот что..
.. в ЭСТОНИИ...!!!

3
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