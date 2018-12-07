﻿ Пилотки и светоотражатели: полиция презентовала новую форму, Mixnews.lv

Пилотки и светоотражатели: полиция презентовала новую форму (14)
Эксклюзив | 7 декабря 2018 года, 14:13
7 декабря в Латвийской национальной библиотеке прошла презентация новой формы Государственной полиции.
Это стало продолжением смены визуальной идентичности, отмечают в полиции.
До этого, летом 2018 года, были представлены обновленные автомашины полиции с новым трафарированием и оформлением.
Напомним, в среду, 5 декабря, Госполиция отмечала 100 лет со дня своего основания.
Какая хфуёвая форма.!
Полосы светоотражетельные кривые.!
Не Полицейский - - чучело огородное..
.. разделали как павлинов.
Дизайнеру - руки вывихнуть.!
Сделайте нормальную форму - как в Европе..!
Dievs sveti NATO??
БЛЯСЬ.!
ДУШАТ ЖИТЕЛЕЙ г. РИГИ..!
В ТАЛЛИНЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ СТАЛ БЕСПЛАТНЫМ
еще в 2013 году — но только для жителей города.
А с ЖИТЕЛЕЙ г. РИГИ ВЫДИРАЮТ
за проезд 2 Евро..!!!
Летом этого года Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. С июля в 11 из 15 регионов пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами.
Тут ещё вот что..
.. в ЭСТОНИИ...!!!