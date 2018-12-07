﻿ Боксер Лебедев на Baltkom: после боя с Усиком завершу карьеру, Mixnews.lv

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Чемпион мира по боксу Денис Лебедев сообщил, что завершит профессиональную карьеру после боя с непобеждённый украинским боксёром-профессионалом Александром Усиком. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, что сейчас команды боксеров ведут переговоры о возможном поединке.

"Так точно! Наши команды приступили к переговорам. Не знаю, насколько это осуществимо, но в планах есть. Сегодня Александр Усик номер один в боксе — это 100%. Тем интереснее будет мне постараться выиграть у него. Мечта каждого боксера сразиться с сильнейшим. Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Я буду выходить с желанием победить — однозначно. У нас должен получиться красивый бой, потому что стиль Александра Усика и мой стиль — это интересное сочетание. Я обещаю сейчас всем, что если бой с Александром Усиком состоится — это будет последний поединок в моей карьере. Я его обязательно выиграю. Постараюсь выиграть! И закончу свою карьеру боксера. Если победит Усик, то проиграть лучшему — не стыдно", - отметил боксер.

Напомним, Денис Лебедев является Чемпионом мира по версиям WBA (2012—2018), IBF (2016). Боксер также известен своим появлением на ринге в тельняшке и голубом берете. По его словам, имидж десантника он создал из уважения к ВДВ.