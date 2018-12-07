﻿ Латвийцев умилил "спящий щенок" на презентации Госполиции, Mixnews.lv

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Латвийцев умилил "спящий щенок" на презентации Госполиции (2)

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Эксклюзив | 7 декабря 2018 года, 18:43

Финские коллеги прислали Госполиции Латвии щенка овчарки для службы в кинологическом отделении. Об этом стало известно в ходе презентации служебной формы для полицейских.

"Песика зовут Усик, он приехал в Латвию из Финляндии, чтобы вместе с нашими кинологами учится задерживать плохих дяденек", об этом в Twitter написал корреспондент телеканала ТВ3 Янис Зверс.

Пользователи соцсети выразили восторг и умиление, гладя на фото щенка. А кто-то поинтересовался, будет ли в рядах кинологических собак пес по кличке Бриедис, намекая на то, что Усик - фамилия украинского боксера, а Бриедис совмещает профессиональный спорт с работой в полиции.

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В прошлом году боксер получил из рук начальника Госполиции Латвии Интса Кюзиса медаль почета первой степени — за "вклад в формирование положительного образа полиции".

Напомним, сегодня в Латвийской национальной библиотеке прошла презентация новой формы Государственной полиции, в том числе были представлены и светоотражающие аксесуары для служебных собак. На презентации присутствовал и щенок, который мирно проспал все мероприятие.

Но зато после пробуждения, будучи на улице, песик показал себя во всей красе.

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Комментарии 2
СОВЕТНИК БОГА4 часа назад
БЛЯСЬ.!
ДУШАТ ЖИТЕЛЕЙ г. РИГИ..!
Так ещё и Полиция плохо работает..!!!
Одну машину отобрали - вместо того, чтобы найти мошенников.
Щас стёкла выбили - и тишина..
.. презенту-у-у-ются.! Они, Полицейские.
В Белоруссии - шесть секунд нашли бы.!

В ТАЛЛИНЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ СТАЛ БЕСПЛАТНЫМ
еще в 2013 году — но только для жителей города.

А с ЖИТЕЛЕЙ г. РИГИ ВЫДИРАЮТ
за проезд 2 Евро..!!!

Летом этого года Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. С июля в 11 из 15 регионов пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами.
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Майк1 час назад
Совмещает работу в полиции-как в ссср...
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