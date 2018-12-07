﻿ Латвийцев умилил "спящий щенок" на презентации Госполиции, Mixnews.lv

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Финские коллеги прислали Госполиции Латвии щенка овчарки для службы в кинологическом отделении. Об этом стало известно в ходе презентации служебной формы для полицейских.

"Песика зовут Усик, он приехал в Латвию из Финляндии, чтобы вместе с нашими кинологами учится задерживать плохих дяденек", об этом в Twitter написал корреспондент телеканала ТВ3 Янис Зверс.

Iespējams, mīlīgākais policists, kāds redzēts. Somu suņuks Usiks, atbraucis uz Latviju, lai ar mūsu kinologiem mācītos ķert sliktos onkuļus. No sākuma gan jānosnaužas. pic.twitter.com/dt0AZUG8Xp — Jānis Zvērs (@janiszvers) 7 декабря 2018 г.

Пользователи соцсети выразили восторг и умиление, гладя на фото щенка. А кто-то поинтересовался, будет ли в рядах кинологических собак пес по кличке Бриедис, намекая на то, что Усик - фамилия украинского боксера, а Бриедис совмещает профессиональный спорт с работой в полиции.

В прошлом году боксер получил из рук начальника Госполиции Латвии Интса Кюзиса медаль почета первой степени — за "вклад в формирование положительного образа полиции".

Напомним, сегодня в Латвийской национальной библиотеке прошла презентация новой формы Государственной полиции, в том числе были представлены и светоотражающие аксесуары для служебных собак. На презентации присутствовал и щенок, который мирно проспал все мероприятие.

Но зато после пробуждения, будучи на улице, песик показал себя во всей красе.