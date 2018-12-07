﻿ Пабрикс: ждем правительство профессионалов, ведь до этого были только любители, Mixnews.lv

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Один из претендентов на пост премьер-министра Латвии, член партии "Для развития/За" Артис Побрикс иронично отнесся к "плану Б" лидера KPV LV Алдиса Гобземса, согласно которому правительство должно быть сформировано из беспартийных профессионалов.

"В понедельник ждем профессиональных кандидатов в министры. До сих пор, наверное, в переговорах участвовали любители", - написал политик.

Pirmdien gaidīsim profesionālos ministru kandidātus. Līdz šim, laikam, sarunās piedalījās tikai amatieri. — Artis Pabriks (@Pabriks) December 7, 2018

Партия "Для развития/За" также опубликовала видеоролик, в котором говорится, что Алдис Гобземс представляет интересы экс-министра сообщения и экономики Айнара Шлесерса, который прилагает все усилия для того, чтобы было сформировано правительство KPV LV и "Согласия".

По мнению объединения, "комично", что высказывания Гобземса о "плане В" совершенно идентичны тому, что заявил в сегодняшнем интервью газете Dienas Biznеss Айнар Шлесерс.

Политики "Для развития/За" говорят о том, что они еще до выборов предупреждали о такой комбинации, которая в свое время была реализована Шлесерсом на муниципальных выборах в Риге. Тогда главой города стал лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Mēs jau pirms vēlēšanām brīdinājām par Aināra Šlesera atgriešanos, izmantojot Aldi Gobzemu kā platformu. pic.twitter.com/4wu3rcpzIg — Attīstībai / Par! (@AttistibaiPar) December 7, 2018

Ранее сопредседатель партийного объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце также заявил журналистам, что Гобземс, объявив об идее правительства профессионалов, реализует план бывшего политика Айнара Шлесерса.

Juris Pūce aicina KPV LV ierindas biedrus atteikties no "Plāna Š" pic.twitter.com/gLIBb9ONTS — Jānis Tereško (@JanisTeresko) December 7, 2018

"О связи со Шлесерсом мы предупреждали еще летом, до выборов. Предупреждали о спецвыпусках Dienas Bizness, планах дестабилизации ситуации. Не удивительно, что термином "правительство професссионалов" чаще всего оперирует [лидер "Согласия"] Янис Урбанович", - сказал Пуце.