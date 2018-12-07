﻿ Пабрикс: ждем правительство профессионалов, ведь до этого были только любители, Mixnews.lv

Пабрикс: ждем правительство профессионалов, ведь до этого были только любители (12)

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Эксклюзив | 7 декабря 2018 года, 21:39

Один из претендентов на пост премьер-министра Латвии, член партии "Для развития/За" Артис Побрикс иронично отнесся к "плану Б" лидера KPV LV Алдиса Гобземса, согласно которому правительство должно быть сформировано из беспартийных профессионалов.

"В понедельник ждем профессиональных кандидатов в министры. До сих пор, наверное, в переговорах участвовали любители", - написал политик.

Партия "Для развития/За" также опубликовала видеоролик, в котором говорится, что Алдис Гобземс представляет интересы экс-министра сообщения и экономики Айнара Шлесерса, который прилагает все усилия для того, чтобы было сформировано правительство KPV LV и "Согласия".

По мнению объединения, "комично", что высказывания Гобземса о "плане В" совершенно идентичны тому, что заявил в сегодняшнем интервью газете Dienas Biznеss Айнар Шлесерс.

Политики "Для развития/За" говорят о том, что они еще до выборов предупреждали о такой комбинации, которая в свое время была реализована Шлесерсом на муниципальных выборах в Риге. Тогда главой города стал лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Ранее сопредседатель партийного объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце также заявил журналистам, что Гобземс, объявив об идее правительства профессионалов, реализует план бывшего политика Айнара Шлесерса.

"О связи со Шлесерсом мы предупреждали еще летом, до выборов. Предупреждали о спецвыпусках Dienas Bizness, планах дестабилизации ситуации. Не удивительно, что термином "правительство професссионалов" чаще всего оперирует [лидер "Согласия"] Янис Урбанович", - сказал Пуце.

Комментарии 12
вова1 час назад
Прикиньте ,если любители так раздербанели страну ( G-24, миллионы латвэнерго , вексель Шкеле ,миллионы Герцога ,банки ,КОЗ,история успеха ,кредит Металлургу ,Аэрбалтик в перспективе приземлится),ЧТО БУДЕТ когда придут профессионалы?
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Тебе, сцаня-света1 час назад
Хочется, чтобы Пабрикс отшлёпал тебя?
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Alex1 час назад
Ну так и есть.Дама с образованием юриста и переводчика рулит одинаково "хорошо" и финансами ,и экономикой. Да ещё в шахматы классно играет !Её муж ,нацепил крутые профессорские очки на свой выдающийся нос и рулит агентством инвестиций Латвии . КанеШна профессионалы !Титульные проХфессионалы...встряхни многих - окажется на самом деле "спруджик" от хирурга
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