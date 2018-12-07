﻿ Народное творчество: из Гобземса и Шлесерса создали "новое лицо в политике", Mixnews.lv

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Пользователи соцсети Twitter креативно подошли к высказываниям политиков о том, что за нынешним кандидатом в премьеры Алдисом Гобземсом стоит бывший политик Айнар Шлесерс. Народные умельцы скрестили фотографии двух упомянутых персон и назвали полученный результат новым лицом в латвийской политике.

"Алдинарс Гобшлерс. Новое лицо в латвийской политике", - написал пользователь Эдгар Эглитис.

Aldinārs Gobšlers. Jauna seja LV politikā. pic.twitter.com/duoMP0cQcV — Edgars Eglītis (@eedgars) December 7, 2018

Пользователи Twitter отреагировали на портрет с энтузиазмом. Кто-то посчитал, что "новое лицо" похоже на Вейониса, а кто-то указал, что по взгляду выглядит неплохим человеком.

Один из пользователей соцсети представил свое видение латвийского правительства с "новыми лицами".

Как сообщалось, партия "Для развития/За" опубликовала видеоролик, в котором говорится, что Алдис Гобземс представляет интересы экс-министра сообщения и экономики Айнара Шлесерса, который прилагает все усилия для того, чтобы было сформировано правительство KPV LV и "Согласия".

По мнению объединения, "комично", что высказывания Гобземса о "плане Б" совершенно идентичны тому, что заявил в сегодняшнем интервью газете Dienas Biznеss Айнар Шлесерс.