﻿ "Согласие": депутаты в Сейме еще никогда не работали так хорошо!, Mixnews.lv

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Пока Латвия не обзавелась новым правительством, депутаты Сейма отлично делают свою работу. Об этом в программе "Разворот" на радио Baltkom сказал депутат 13-го Сейма Вячеслав Домбровский.

"В Сейме за это время работа идет лучше, чем никогда. Сейчас нет линий, все понимают, что никто не застрахован от оппозиции, работа проходит очень конструктивно. Раньше предложения оппозиции отметались, а сейчас интересная и продуктивная работа. Отношения очень коллегиальные", - сказал он.

По словам Домбровского, он сам не совсем ожидал поддержку своего предложения о том, что министр финансов в 2019 году направляет 8,3 млн евро на повышение зарплат работникам Службы неотложной медицинской помощи.

"Я был готов и к другому результату. Тут хочу отметить депутатов от KPV LV, они максимально стараются прислушиваться к сути предложений. И НКП, которые слушая аргументы приняли решение за медиков. Чакша, которая за это предложение не голосовала, на трибуну не выходила, возможностью высказать не воспользовалась", - рассказал он.

Напомним, на прошлой неделе Сейм принял поправки к закону о бюджетном и финансовом управлении, призванные решить проблемы, связанные с тем, что бюджет 2019 года принять вовремя оказалось невозможно.

Неожиданно поддержку получило предложение депутата "Согласия" Вячеслава Домбровского о том, что министр финансов в 2019 году направляет 8,3 млн евро на повышение зарплат работникам Службы неотложной медицинской помощи (СНМП). Ранее бюджетно-финансовая комиссия данное предложение отклонила. Сегодня предложение Домбровского поддержали 53 депутата из "Согласия", KPV LV, Новой консервативной партии и Роман Наудиньш из VL-TB/LNNK.

Минфин ранее заявил, что бюджет на следующий год правительство и Сейм уже не успеют принять в такие сроки, чтобы он вступил в силу с 1 января. В этом случае бюджетные расходы в 2019 году не смогут превышать двенадцатой части расходов бюджета предыдущего года, однако есть позиции, где расходы уже в январе должны быть больше, чем одна двенадцатая часть, например, для выполнения решений Сейма в сфере пенсий и пособий, зарплат педагогов, финансирования исполнения постановлений Конституционного суда.