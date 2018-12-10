﻿ Ушаков: сколько у Вейониса будет попыток правительства без "Согласия"?!, Mixnews.lv

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Вторая попытка создать правительство без "Согласия" провалилась, написал лидер партии, мэр Риги Нил Ушаков в соцсетях Twitter и Facebook.

"Вторая попытка создать правительство без "Согласия" провалилась. Сколько еще попыток у Вейониса?", - вопрошает политик.

Таким образом Ушаков прокомментировал провал в процессе создания правительства уже второго по счету номинанта от президента Латвии Алдиса Гобземса. Первым кандидатом был лидер НКП Яниса Борданса, которому также не удалось сформировать правительство большинства.

Otrais mēģinājums izveidot valdību bez "Saskaņas" ir izgāzies. Cik vēl mēģinājumu ir Vējonim? https://t.co/lWUGDSXETs — Nils Ušakovs - Нил Ушаков (@nilsusakovs) 10 декабря 2018 г.

Латвийская журналистка Элита Вейдемане, известная своей негативной позицией к "Согласию", не приминула прокомментировать пост Ушакова.

"И какая тут связь с "Согласием"? Так сумасшедше хочется, а?", - написала Вейдемане.

un kāds tam visam sakars ar Saskaņu? tik traki gribas, ko? https://t.co/bLv8xOAIrB — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 10 декабря 2018 г.

Еще один пользователь указал, что это вовсе не должно волновать Ушакова, так как в его ведении находится город Рига, где еще многое предстоит сделать.

Президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию Алдиса Гобземса (KPV LV) на должность премьер-министра.

После встречи с Гобземсом президент заявил журналистам, что подготовил распоряжение об отзыве номинации и начнет консультации с партиями.

Гобземс на встрече собирался ознакомить Вейониса с тремя видениями ситуации, которые он не конкретизировал.

Вейонис выдвинул Гобземса на должность премьер-министра 26 ноября. Он дал Гобземсу две недели на формирование правительства, которое заручится поддержкой парламентского большинства. До 10 декабря должны были быть названы министры и основные задачи правительства.

Гобземсу сформировать правительство не удалось. Сначала в переговорах участвовали шесть партий, затем Гобземс исключил из переговоров "Для развития/За!" и предложил распределение портфелей, больше всего - Новой консервативной партии (НКП), но при условии, что она отменит "красные линии" и войдет в правительство вместе с Союзом "зеленых" и крестьян.

НКП к этому не была готова, и Гобземс предложил "план Б" - правительство профессионалов, которое не получило поддержки партий. В субботу вечером партиям был предложен очередной план - коалиция из четырех партий без СЗК.

Гобземс был вторым кандидатом в премьер-министры после лидера НКП Яниса Борданса.

фото flickr.com