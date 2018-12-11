﻿ Америкс о доме на Калнциема: ситуация опасна - может рухнуть шестиэтажная стена, Mixnews.lv

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Движение около сгоревшего дома на улице Калнциема, 2b будет открыто только тогда, когда с территории будет вывезен весь мусор, а это примерно недели через две. Об этом в программе "Голос Америкса" на радио Baltkom сказал вице-мэр Риги Андрис Америкс.

"Дом на Калнциема сегодня довольно существенная проблема для города. Это еще один пример, наподобие углового здания на Чака-Марияс, 6. Этот дом большой, здание бывшей поликлиники, собственники меняются. По сути здание только рушится. Рижская дума полгода назад уже приняла решение увеличить налоговую ставку, высылала предупреждения и указы о том, что надо приводить в порядок", - рассказал Америкс.

По словам политика, когда дом намеревались включить в список памятников культуры, то внезапно случился пожар.

"Этот дом собирались включить в список памятников и как только этот процесс начался, так говорят в ГПСС, дом загорелся одновременно в трех местах. Как это возможно? Если считать, что там были бомжи, то они же свое пристанище не будут поджигать, тем более сразу в трех местах одновременно. Там еще полиция проведет расследование", - рассказал вице-мэр.

По словам Америкса, сейчас опасность представляет мусор, который надо вывезти и этот процесс займет определенное время.

"Все перекрытия с 6-ого по 2-й этажи, которые упали и выжимают внутренние стены, они могут при таком давлении рухнуть на улицу. Вот почему сегодня создается абсолютно неприемлемая ситуация - с одной стороны там ограничено движение и создаются огромные пробки, а с другой стороны никто не сможет сказать: "Да, можете ехать", потому что там рухнет вся шестиэтажная стена. Это очень опасная ситуация", - сказал Америкс.

По словам вице-мэра, именно поэтому специалисты, которые оценивают состояние, рекомендуют вывезти мусор, снять давление и только после этого будет открыто движение.

"Владельцы здания эстонцы, которые друг другу перепродают здание. Пока они справятся со своими задачами неизвестно. Сегодня на комитете РД по собственности анализировали ситуацию и было принято решение, согласно которому все дела, связанные с безопасностью дума, Рига будет делать за свой счет с последующим возвратом затраченных средств. Но мы хотим максимально быстро сделать участок безопасным. Там надо снять одну стену, вывезти мусор, чтобы он не выдавливал стены, чтобы он, как баллон, не рухнул. Весь процесс может занять в лучшем случае еще две недели", - сказал вице-мэр.

Напомним, пожар в заброшенном доме на улице Калнциема начался 25 ноября, потушить его удалось лишь 28 ноября.

Общая площадь горения на этажах и крыше здания составила 4650 кв.м.

В полиции начат уголовный процесс о пожаре. Государственная пожарно-спасательная служба допускает, что произошел злонамеренный поджог.

Пока рядом с территорией горевшего здания движение транспорта ограничено.

Фото: LNT Ziņas