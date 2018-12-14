﻿ Драматург: у русскоязычных и латышей нет проблем в общении - это придумано политиками, Mixnews.lv

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То, что латыши и русскоязычные жители Латвии не понимают друг друга, является придуманным стереотипом. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала драматург Юстине Клява.

Она рассказала, во время подготовки пьесы "Барахолка души" были проведены интервью с представителями различных национальностей проживающих в Латвии, а также с латвийскими студентами, которые сейчас учатся за рубежом.

"Мы взяли интервью у всех возможных национальностей, представленных в университетах Латвии сейчас. Устраивали вечеринки для немецких студентов, брали интервью у людей, родители которых приехали из Азербайджана из Армении. Брали интервью и у латышей, и у русскоговорящих латвийцев, которые находятся на обучении за границей по программе Erasmus. Спрашивали, как они ощущают свою идентичность. Все они говорили об одних и тех же ценностях. Все они сказали, что проблемы не существует. В смысле, что мы не можем понять друг друга - этой проблемы не существует, это придумано политиками", - указала Клява.

Спектакль "Барахолка души" повествует о шести студентах, проживающих в современной Латвии, пишет rus.tvnet.lv. Их судьбу вершит не геополитическое расположение страны, между востоком и западом, а местоположение их поколения во времени - между не разрешенными конфликтами прошлого в обществе и неизвестностью в будущем.

Главные герои живут в мире предрассудков, появившихся не в результате реального общения друг с другом, а после услышанных из уст своих дедов военных рассказов. В результате спокойное сосуществование становится почти невозможным.

Фото: pixabay.com