﻿ Гобземс приоткрыл завесу: переговоры ведут лица, не связанные с парламентом, Mixnews.lv

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Переговоры о формировании правительства ведут люди не из парламента. Об этом в соцсети Facebook в понедельник вечером, обращаясь к своим единомышленникам сказал лидер KPV LV Алдис Гобземс, таким образом приоткрыв завесу о переговорном процессе.

"Есть один формат переговоров, которые проходят за столом. Но есть и второй вариант - по вечерам или в дневное время, в различных местах и которые ведут лица, не выбранные в парламент. Эти лица высказывают различные предложения и это так называемая "старая политика", о которой мы много говорили и хотели ликвидировать. Но для этого необходимо больше времени и вашей поддержки. Это не означает, что все кончено. Это означает, что надо перегруппироваться и как следует подготовиться к следующему акту. Новое правительство можно создать и без KPV LV, но невозможно создать стабильное правительство", - сказал Гобземс.

Самую большую роль в провале переговоров, по словам Гобземса, сыграл Эдгар Яунупс.

"Эдгар Яунупс делал очень многое в интересах партийного объединения "Для развития/За!". Со мной говорили его люди, которые просили меня встретиться с Виестурсом Козиолсом, которого я лично не знаю. Но я от этой встречи отказался, чтобы Козиолс мог передать это Яунупсу. Вспомним, кто такой Эдгар Яунупс. Он - баскетбольный клуб ВЭФ. Зайдите на домашнюю страницу клуба и вы узнаете, кто является спонсорами клуба - это азартные игры Feniks, это различные компании из строительной сферы, это фактически "Динамо Рига" или Савицкис, а значит деньги России, которые стоят за партией "Для развития/За!". Прочитав список спонсоров, вы получите точный ответ, почему "Для развития/За!" так деструктивно вело, как по отношению ко мне, так и предыдущему номинанту Бордансу", - сказал политик KPV LV.

Политик рассказал о том, что ему не хватило буквально полутора недель для создания правительства профессионалов.

"Спасибо тем профессионалам, которые встречались со мной в выходные дни и высказывали мне всяческую поддержку. Их имена я, конечно, называть не буду, чтобы не кидать известных в обществе людей. Если бы у меня в запасе была дополнительная одна-полторы недели, то мне бы удалось сформировать правительство из профессионалов. И никто не смог бы сказать, что за этими профессионалами стоят олигархи или Кремль. Это бы были самые сильные люди в Латвии. Спасибо им за ту поддержку, которую они мне оказали в минувшие выходные", - сказал политик.

Гобземс рассказал о том, как непросто ему дался переговорный процесс.

"Для меня это был первый такого рода опыт в жизни. И надо сказать, что бывали моменты, еще перед моей номинацией, когда было ясно, что мое правительство будут торпедировать, чтобы мое правительство не было утверждено. Я сам в какой-то момент потерял веру и опустил руки. Поэтому наши переговоры были такими сложными, что из них невозможно просто так выйти. В один момент Новая консервативная партия стала переговоры торпедировать. Я искал пути выхода, потому что обещал своим избирателям", - сказал Гобземс.

Гобземс также рассказал пользователям о "хорошем разговоре" с Раймондом Вейонисом, о том, что он приобрел новый опыт в политике, который позволит ему в дальнейшем совершать более продуманные тактические шаги, так как Латвии необходимо правительство, которое будет работать на благо народа.

"Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я вернусь, я обязательно вернусь намного более сильным и знающим. И мы обязательно переживем день, когда наша команда будет вести латвийское правительство и этого момента не надо будет слишком долго ждать. У нас огромная боевая мощь и мы продолжим начатое и недопустим того, чтобы нас торпедировали, пытались оболгать, пытались убрать с политической сцены. Это больше не удастся. Мы будем сильнее с каждым днем. Мы не позволим "покупку" депутатов. Мы уже показали, что мы едины и идем к нашей цели", - сказал Гобземс.

Алдис Гобземс также рассказал, что в партии KPV LV царит демократия, поэтому мнения однопартийцев порой отличаются. Таким образом Гобземс прокомментировал слухи о разладе в партийных рядах, о чем свидетельствовали публичные заявления другого лидера KPV LV Артусса Кайминьша.

Политик призвал своих сторонников не сидеть сложа руки, а вступать в партию и помогать, таким образом Латвия быстрее придет к изменениям в политической среде.

"Приходите к нам в команду, помогайте нам. Нам удастся все, что мы хотим. Помните, побеждает тот, кто борется до конца. Своим примером я хотел это показать", - сказал Гобземс.

фото Facebook