﻿ Борданса и Пабрикса призвали отдать зарплату Детской больнице, Mixnews.lv

Борданса и Пабрикса призвали отдать зарплату Детской больнице (10)

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Эксклюзив | 11 декабря 2018 года, 08:48

Теперь уже бывший кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV) пообещал свою первую зарплату пожертвовать Детской больнице на помощь специалистам, которые выхаживают тяжелобольных детей.

"Свою первую депутатскую зарплату пожертвую людям, которые помогают тяжело больным детям в Детской больнице, так как кто еще больше заслуживает этого. То же самое призываю сделать Яниса Борданса, который торпедировал создаваемое мною правительство, и Артиса Пабрикса, который принимал участие в плетении интриг. Надо начинать думать о государстве, а не о своих интересах, так как правительство было готово", - сказал Гобземс.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис в понедельник после встречи с Алдисом Гобземсом заявил, что отзовет его кандидатуру на должность премьер-министра и начнет консультации с политическими партиями.

Президент выразил сожаление по поводу того, что ему уже второй раз приходится констатировать, что у политических партий и отдельных их представителей по-прежнему есть большие амбиции, а интересы государства оставлены на втором месте.

"Я продолжу дискуссии с партиями, чтобы попытаться прийти к общему мнению", - сказал Вейонис. Будет ли следующий кандидат в премьеры "со стороны" или от партий, будет зависеть от итогов консультаций с партиями, добавил он.

фото president.lv

Комментарии 10
вова 5 часов назад
Неплохо зарабатывают адвокаты ,если легко депутатскую зарплату жертвуют.Гобземс молодец ,он не за деньгами в Сейм шел ,Маминю осчастливить хочет ,ради этого даже с Ринкевичем готов был договориться ,ать, не оценили и слили .
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Alex4 часа назад
Надо расширить "флэшмоб" в этом направлении .Например Ульманиса2 подсоединить ,а то он и пенсию и четырёхзначную "прибавку" в Динамо-Газпром получает ,не знает бедолага куды лишку деть...
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а3 часа назад
почему гобземс? что ты можешь пожертвовать Латвии и людям? кроме того,что ты лабук?
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