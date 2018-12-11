﻿ Гобземс призвал Борданса и Пабрикса пожертвовать зарплату Детской больнице, Mixnews.lv

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Теперь уже бывший кандидат на должность премьер-министра Алдис Гобземс (KPV LV) пообещал свою первую зарплату пожертвовать Детской больнице на помощь специалистам, которые выхаживают тяжелобольных детей.

"Свою первую депутатскую зарплату пожертвую людям, которые помогают тяжело больным детям в Детской больнице, так как кто еще больше заслуживает этого. То же самое призываю сделать Яниса Борданса, который торпедировал создаваемое мною правительство, и Артиса Пабрикса, который принимал участие в плетении интриг. Надо начинать думать о государстве, а не о своих интересах, так как правительство было готово", - сказал Гобземс.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис в понедельник после встречи с Алдисом Гобземсом заявил, что отзовет его кандидатуру на должность премьер-министра и начнет консультации с политическими партиями.

Президент выразил сожаление по поводу того, что ему уже второй раз приходится констатировать, что у политических партий и отдельных их представителей по-прежнему есть большие амбиции, а интересы государства оставлены на втором месте.

"Я продолжу дискуссии с партиями, чтобы попытаться прийти к общему мнению", - сказал Вейонис. Будет ли следующий кандидат в премьеры "со стороны" или от партий, будет зависеть от итогов консультаций с партиями, добавил он.

фото president.lv