﻿ Кардиолог: в Сейме много депутатов-врачей, а медицина на последнем месте, Mixnews.lv

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Сейм Латвии всегда уделял вопросам медицины мало внимания, несмотря на то, что среди депутатов были врачи. На это в эфире радио Baltkom указал председатель комиссии парламента по социальным делам и труду, депутат Сейма от партии "Для развития/За!", врач-кардиолог Андрис Скриде.

«В Сейме всегда работало много врачей, но медицина всегда была на последнем месте. Я помню и забастовки, и протесты. Все равно ничего не менялось. Долгие годы никто не обращал на это внимания. А те деньги, которые были, не расходовались целесообразно. Все не так плохо. Есть много врачей с хорошей зарплатой. У одних она высокая, у других – низкая. Она не всегда равномерно распределяется», - пояснил Скриде.

Депутат отметил что комиссия, которую он возглавляет, контролирует два министерства - здравоохранения и благосостояния, а также больницы и другие учреждения.

«В комиссии работают 10 депутатов из каждой фракции. Есть команда консультантов. В этом году мы рассмотрим два важных закона для медиков. Ситуация не самая лучшая, мы знаем это. В этом году операционные залы в больнице им. Страдыня уже закрыли. Если самая большая больница Латвии испытывает проблемы с персоналом, то в других городах я думаю их еще больше. Латвии нужны 18 тысяч медсестер, а сейчас работают только девять. Половина! И санитаров нет, и других… Я в курсе текущих дел в медицине. У меня тоже есть бабушка, я знаю как живет человек в Латвии. Самое главное каждому работать и делать работу от сердца. Я как глава комиссии сделаю все, что от меня будет зависеть», - заверил Скриде.

Напомним, как ранее писал Mixnews, по словам министра здравоохранения Анды Чакшы, наибольшая часть финансирования, необходимого для повышения зарплат медикам на 20% с 2019 года, найдена, но чтобы найти все 87 млн евро, еще предстоит работать.

Фото: flickr.com/photos/saeima