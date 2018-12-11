﻿ Пользователи соцсетей ностальгируют по ценам в латах, Mixnews.lv

Пользователи соцсетей ностальгируют по ценам в латах (24)
Пользователи соцсети Facebook тиражируют публикацию из группы "Моя Рига", где на магазинном чеке зафиксированы цены на продукты в латах. Глядя на снимок, люди предаются воспоминаниям о 2004 годе, за десять лет до введения в Латвии евро.
Чек из сети магазинов T—Market, которая позднее была преобразована в сеть Saulīte, а затем и в Maxima.
Чек на сумму 3 лата 43 сантима выдан за покупку хлеба (0,25), минералки (0,16), ряженки (0,25) колбасы (410 граммов за 0,73 лата), молока (литр за 0,31), 4 рулона туалетной бумаги (0,55) и других товаров.
Справедливости ради, латвийцы отмечают, что не только цены, но и зарплаты тогда были другими.
"Прикинула в евро и по теперешним ценам... примерно 9-10 евро", - пишет одна из пользователей Валентина.
"В 2003-м работал на складе Karsten Latvian. Получал зарплату от 140 до 180 латов в месяц, за жильё отдавал 40 латов. Поэтому набор этих продуктов дешёвый лишь для евротуристов, но не для местного населения. П. С. Уволился, пробежался по агентствам, в поисках новой работы. Нашёл контору набирающую работников на другой склад, приёмщик спросил сколько я хочу зарплату? Боязненным голосом промолвил ему - 200 латиков. Ответ обрубил все мои надежды, мол я не стою этих денег. Было и такое", - написал Юрий В..
"В то время минимальная зарплата была не больше 100 латов. Если не ошибаюсь - в районе 70 или 80 латов на руки. Поэтому надо пересчитать. Если в то время была зарплата 280 латов на руки, то этот чек золотой. Моя первая зарплата была в 2000 году 25 латов в месяц", - пишет пользователь под ником Си Га.
А Кития указала, что то же самое можно сделать и с чеком сегодняшнего дня.
"Я думаю, что то же самое можно сделать сейчас, сфотографировать чек и спустя 10 лет сравнить. Результат не удивит, все будет еще дороже", - написала девушка.
Взамен мы потеряли возможность проводить финансовую политику самостоятельно и получили резкое нескончаемое повыщение цен на всё.
А что взамен?
Европейские денежные подачки взамен разрущенной экономической индустриальной и сельскохозяйсвенной инфраструктуры.
Подачки, которые скоро закончатся - или в лучщем случае значительно сократятся.
И что мы будем делать тогда?
200 было, но не 100...хотя, если особо одарённые, может и за 100 работали.
Цены повышаются на всё и всегда. Могут на некоторые категории товаров и услуг на
на какое-то время снизится, но в конце концов повысятся. Стабильно снижаются цены на электронику, увеличиваются на энергоресурсы и рабочую силу.
Собственную финансовую политику могут проводить большие государства, но не такая мелочь, как балтийский республики-мировая экономика задушит.А лат в таких условиях как карточная система распределения -внутри страны действует, а пересечёшь границу -даже поменять нет возможности, не нужен никому лат.