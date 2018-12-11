﻿ Пользователи соцсетей ностальгируют по ценам в латах, Mixnews.lv

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Пользователи соцсети Facebook тиражируют публикацию из группы "Моя Рига", где на магазинном чеке зафиксированы цены на продукты в латах. Глядя на снимок, люди предаются воспоминаниям о 2004 годе, за десять лет до введения в Латвии евро.

Чек из сети магазинов T—Market, которая позднее была преобразована в сеть Saulīte, а затем и в Maxima.

Чек на сумму 3 лата 43 сантима выдан за покупку хлеба (0,25), минералки (0,16), ряженки (0,25) колбасы (410 граммов за 0,73 лата), молока (литр за 0,31), 4 рулона туалетной бумаги (0,55) и других товаров.

Справедливости ради, латвийцы отмечают, что не только цены, но и зарплаты тогда были другими.

"Прикинула в евро и по теперешним ценам... примерно 9-10 евро", - пишет одна из пользователей Валентина.

"В 2003-м работал на складе Karsten Latvian. Получал зарплату от 140 до 180 латов в месяц, за жильё отдавал 40 латов. Поэтому набор этих продуктов дешёвый лишь для евротуристов, но не для местного населения. П. С. Уволился, пробежался по агентствам, в поисках новой работы. Нашёл контору набирающую работников на другой склад, приёмщик спросил сколько я хочу зарплату? Боязненным голосом промолвил ему - 200 латиков. Ответ обрубил все мои надежды, мол я не стою этих денег. Было и такое", - написал Юрий В..

"В то время минимальная зарплата была не больше 100 латов. Если не ошибаюсь - в районе 70 или 80 латов на руки. Поэтому надо пересчитать. Если в то время была зарплата 280 латов на руки, то этот чек золотой. Моя первая зарплата была в 2000 году 25 латов в месяц", - пишет пользователь под ником Си Га.

А Кития указала, что то же самое можно сделать и с чеком сегодняшнего дня.

"Я думаю, что то же самое можно сделать сейчас, сфотографировать чек и спустя 10 лет сравнить. Результат не удивит, все будет еще дороже", - написала девушка.